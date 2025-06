Coparticipación: Casa Rosada hizo una contraoferta, pero los gobernadores avanzaron con un proyecto propio

En Casa Rosada explicaron que los funcionarios presentaron una contrapropuesta a las provincias para ser analizada por los gobernadores y acordaron mantener mesas de diálogo para avanzar en la resolución de la problemática.

Sin embargo, después de que los funcionarios abandonaran el lugar, los gobernadores en conjunto redactaron un proyecto sin consultar al Ejecutivo para modificar los recursos que perciben las provincias.

La propuesta de los mandatarios fue eliminar todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos "para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina".

Además, plantearon que "en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno Nacional como de las Provincias", definir que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548.

En un documento al que MDZ pudo acceder tras la reunión, los gobernadores manifestaron su "certeza" de que la sanción de este proyecto "no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis"

Participaron del encuentro en representación de las provincias los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Hugo Passalacqua (Misiones), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Sáenz (Salta).

También se apersonó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y los vicegobernadores Gisela Ruiz (Neuquén), Silvana Schneider (Chaco), Teresita Madero (La Rioja), Fabián Leguizamón (Santa Cruz), mientras que Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Carlos Sadir (Jujuy) llegaron poco más tarde.

Los gobernadores recibieron la contraoferta del Gobierno en el CFI. CFI

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encontraba en la provincia de Córdoba para participar de un evento de la Fundación Mediterránea. Sin embargo, volverá a liderar las conversaciones este martes en la Casa Rosada en el estreno del Consejo de Mayo, la entidad formada para "materializar los principios del Pacto de Mayo" firmado por el presidente Javier Milei y las provincias el 9 de julio de 2024.

De todas maneras, el diálogo con las provincias en este momento no es fundamental únicamente por su rol a la hora de impulsar el acta de mayo, que incluía puntos como la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI o una reforma tributaria que "reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio", sino también por los desafíos que enfrenta el Gobierno en el Congreso.

Los condicionamientos del Gobierno

Hace pocas semanas, la oposición avanzó con una batería de medidas que en el Gobierno calificaron como un atentado contra el programa fiscal del Ejecutivo: una reforma en los haberes de los jubilados, que incluyó una actualización para llevar el bono de $70 mil a $110 mil, y la declaración de la emergencia en discapacidad.

En puertas también amenaza la posibilidad de que prospere la declaración de emergencia pediátrica, impulsada por la situación que enfrenta el Hospital Garrahan, y un proyecto para actualizar el presupuesto universitario. Desde el Gobierno el mensaje es claro: no pasarán.

Axel Kicillof en el Congreso Federal de Inversiones. CFI

Dado que el Ejecutivo tiene una evidente minoría en el Senado, el presidente ya adelantó que, tal como lo hizo en el pasado, vetará toda medida que busque comprometer su programa económico. Sin embargo, para sostener la voluntad presidencial, el apoyo de los gobernadores será determinante, al igual que para que prosperen los proyectos del Gobierno para blindar el régimen que incentiva el uso de dólares no declarados.

En ese tire y afloje, la Casa Rosada espera poner a las provincias de su lado, que del otro lado advierten que la paciencia no es infinita. Así lo había marcado este sábado el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios con los que el Ejecutivo había logrado tejer un buen diálogo: "O nos va bien a todos o nos va mal a todos. El presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”.