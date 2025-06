Los riesgos que enfrenta Argentina en medio del conflicto de Irán con Estados Unidos e Israel

El reciente recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán —tras los bombardeos sobre instalaciones nucleares y amenazas de represalias— tiene implicancias que trascienden el Medio Oriente . En este nuevo escenario de alta tensión, Argentina no es una excepción y se encuentra bajo la lupa como posible blanco indirecto de ataques.

El Gobierno mantiene una postura oficial de condena al terrorismo internacional y refuerza por estas horas sus canales de cooperación con agencias de seguridad extranjeras. Sin embargo, fuentes vinculadas a organismos de defensa reconocen que las capacidades operativas para anticipar amenazas asimétricas siguen siendo limitadas.

Antes de repostear los mensajes de sus funcionarios, Javier Milei expresó en sus redes: "No desesperar por el ruido zurdo. Si ser zurdo es una enfermedad del alma que ni siquiera les permite ver los hechos, mucho menos podemos pedir que vean un contrafáctico -por más obvio y evidente que sea", volviendo a reivindicar así la postura del Ejecutivo con lo que sucede en Medio Oriente.

Así las cosas, Javier Milei ha sido blanco de amenazas del régimen iraní. En julio del año pasado el Tehran Times, publicó una fuerte amenaza para el Gobierno en la que cuestionó su acercamiento a "la primera línea del escenario anti Irán de la red sionista internacional" y le advirtió que el régimen teocrático le hará "lamentar" su enemistad "en el momento adecuado".

El editorial publicado el 14 de julio de 2024 se tituló "Caso AMIA en vísperas de su 30° aniversario" y reflejó la posición de la publicación que se promociona como "la voz de la revolución islámica".

"Teherán no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires. Irán ha demostrado que no juega en el tablero de ajedrez del enemigo, aunque en el momento adecuado y en la posición adecuada, impondrá su juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad", finalizaba el texto publicado.

Ahora, la reciente advertencia de Estados Unidos sobre posibles ataques a intereses occidentales, tras detectar indicios de que grupos respaldados por Irán estarían preparando ataques contra bases estadounidenses en Irak y posiblemente también en Siria, según informó The New York Times, no descarta que puedan extender a otros territorios.