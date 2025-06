Noelia Pompa regresó a la Argentina y se sinceró sobre el motivo por el que abandonó el país: "Me fui para..."

Noelia Pompa, quien supo participar en las ediciones del Bailando, estuvo en suelo argentino y aprovechó para sincerarse respecto a su presente, pero también de su pasado, explicando los motivos que la llevaron a alejarse del espectáculo y resaltando la importancia de visibilizarlos. ¿Qué dijo?

La bailarina se sentó en los sillones de Intrusos (América TV), y comentó que volvió al país hace un mes en búsqueda de nuevas cosas para hacer. Pompa habló sobre los motivos que la alejaron de la televisión argentina: "Me fui para sanar, estaba muy mal anímicamente y ahora que se habla un poquito más abiertamente de los ataques de pánico... Esto fue en el 2016, había que callarlo". Cabe recalcar que ese mismo año, la exbailando decidió abandonar el país.

1.jpg Noelia Pompa en España. Créditos: Instagram / @noeliapompaofficial "Mi vida fue una aventura a partir del bailando, la verdad que empecé en el 2011 y fue una cosa tras otra que no podés parar a digerir. Cuando empecé terapia me ayudó a darme cuenta que necesitaba priorizar ese interior, esas cosas sin sanar", expresó la mujer, quien confesó que se fue sola.

Pompa contó su paso por España: "Me fui con contrato. Primero nos fuimos a Málaga, estaba en una carpa como la de Flavio en la playa, pero no quitaba esto de estar sola, adaptándome (...) Después se instala en Madrid el mismo show y después hicimos gira en toda España. Me fui con un contrato de un año y después se extendió por dos más".

Respecto a su vida amorosa, la mujer habló sin tapujos sobre su presente romántico: "Estoy con el mismo, desde el 2017. Me invitó a salir, me costaba un poco y me hizo un picnic".