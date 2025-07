Victoria Villarruel viajará por su cuenta a Tucumán por el 9 de julio y su relación con Milei es casi irrecuperable

Tan es así, que cada vez que el Senado obra en contra de los intereses de La Libertad Avanza, en Balcarce 50 miran con suspicacias hacia las oficinas de Villarruel en el Palacio Legislativo. Para no dejar lugar a dudas, el propio Javier Milei dejó en claro que su compañera de fórmula había sido marginada de su círculo durante el Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, donde el economista ni siquiera la saludó. "Roma no paga traidores", escribió el libertario más tarde en sus redes.

Milei no saludó a Villarruel y a Jorge Macri

"Hay que preguntarle a él. Yo siempre lo saludo", dijo la vicepresidenta tras el episodio, antes de publicar en sus redes un duro mensaje donde evitó dirigirse directamente hacia Milei. "La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor. Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella", lanzó por ese entonces.

El abismo entre ambos volvió a ser tapa de diarios el Día de la Bandera, cuando Villarruel viajó a Santa Fe para participar de la tradicional conmemoración en el Monumento de Rosario, mientras Milei celebraba su propio acto en el Campo Argentino de Polo. "No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá", chicaneó la vice al llegar a la provincia Invencible.

Victoria Villarruel en Rosario 20-06-25.jpg Victoria Villarruel celebró el Día de la Bandera en Rosario, lejos de Javier Milei, una nueva muestra de la irreconciliable interna presidencial. Gobierno de Santa Fe

El origen del conflicto

La relación de Milei y Villarruel comenzó a resentirse luego de que el presidente convocara a Patricia Bullrich y a Luis Petri, la fórmula derrotada de Juntos por el Cambio, para integrar su Gabinete al frente de las áreas de Seguridad y Defensa, respectivamente.

Las dos áreas habían sido prometidas durante la campaña a la vicepresidenta por su cercanía con las fuerzas armadas y de seguridad y el rol central que ocupaban esos temas en su agenda, siempre sobrevolada por la relativización del accionar militar durante la dictadura militar y la reivindicación de su labor en la represión de los movimientos guerrilleros. Por eso, la primera decisión del libertario fue un parteaguas en su relación con su vice.

Desde entonces, los cuestionamientos internos de Villarruel a algunas formas de proceder del Gobierno generaron rispideces con el presidente y su Triángulo de Hierro, hasta que finalmente la vice dejó de asistir de las reuniones de Gabinete.

9 de julio javier milei jorge macri victoria villarruel.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel, juntos en buenos términos por última vez el pasado 9 de julio de 2024. Juan Mateo Aberastain/MDZ

"Hace mucho tiempo que decidió no participar. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta", sentenció el mandatario en noviembre de 2024 luego de un año de roces públicos e internos.

Una nueva polémica se desató cuando en enero de este año, en plena discusión por los aumentos salariales en el Congreso, la vicepresidenta se quejó en sus redes por su situación salarial. "Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", había cuestionado. La dura respuesta de Milei no tardó en llegar: "Está desconectada de la realidad. Es el micromundo en el que ella vive de la alta política".

Desde entonces, Milei y su vice solo se ven durante actos protocolares, como ocurrió en la última Asamblea Legislativa, donde el frío saludo entre ambos no fue emitido por la transmisión oficial a cargo de Presidencia y la interna volvió a quedar en escena luego de que el libertario le increpara a su excompañero de fórmula haberlo interrumpido antes de finalizar su discurso.

milei villarruel 3243.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa. Juan Mateo Aberastain / MDZ

En esta oportunidad, si bien la agenda de la vicepresidenta no había sido dada a conocer aún, no se esperaba que su visita coincidiera con la presencia de Javier Milei en Tucumán, que luego de la vigilia en la Casa Histórica y un breve discurso tenía previsto regresar a Buenos Aires para encabezar este miércoles un acto en el Campo Argentino de Polo con bandas militares.

En su lugar, Villarruel podría participar de una actividad oficial en la Casa Histórica este miércoles en medio de los festejos por el nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Así, el foco estará puesto en si la vice envía un nuevo mensaje hacia adentro del Gobierno para dejar en evidencia un conflicto que hace tiempo nadie se molesta en esconder.