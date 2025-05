“La casta ataca”: el duro mensaje de Victoria Villarruel tras el desplante de Javier Milei

Tras la polémica escena en la Catedral Metropolitana, donde Javier Milei le negó el saludo a Victoria Villarruel y Jorge Macri durante el Tedeum, la vicepresidenta reavivó la interna libertaria con un filoso mensaje a través de su cuenta de X.

“La casta ataca”, inició la presidenta del Senado, quien apuntó contra “los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor”.

Sin nombrar ni al presidente ni a ningún periodista en particular, Villarruel lamentó que haya “tantos comentarios y ninguna prueba” y, de cara a las elecciones legislativas, lanzó: “Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella”.

La vicepresidenta luego de que Milei le negara el saludo. Foto: X @VickyVillaruel

Luego de la actitud del presidente contra la vice y el jefe de Gobierno porteño se escaló a una nueva polémica. "No sé, hay que preguntárselo a él. Yo siempre saludo", declaró Villarruel a la prensa ese mismo domingo.

Javier Milei sacó pecho por su actitud

Pese a que la relación del libertario con su vicepresidenta está rota desde hace tiempo, su actitud no dejó de sorprender al tratarse de un momento de máxima visibilidad. Lo mismo ocurrió ante Macri, con quien se batió a duelo en las elecciones legislativas de las que el candidato de la Casa Rosada, Manuel Adorni, resultó ganador.

Lejos de arrepentirse por lo ocurrido, Milei salió a redoblar la apuesta por X. Tras citar una publicación de un usuario libertario con la leyenda "Nunca, pero nunca, traicionen", el presidente la acompañó con una dura definición: "Roma no paga traidores".

Minutos después, el presidente realizó otra publicación con el mismo título: "Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos".

Luego, agregó, en relación al consultor político Antoni Gutiérrez Rubí, disparó: "Saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias".