La ironía de Eduardo Feinmann por el feroz cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel: "Lindo clima laboral"

Este jueves, Eduardo Feinmann analizó en el pase con Pablo Rossi en A24 las instancias más álgidas que se vivieron en el Congreso, en el contexto de la sanción de tres leyes que Javier Milei definió como un golpe a su premisa del equilibrio fiscal. En este contexto, el feroz cruce que protagonizaron Patricia Bullrich y Victoria Villarruel no pasó inadvertido para el exitoso conductor de la señal de noticias del Grupo América.

"Lindo clima laboral hay en el Gobierno, en las filas del Gobierno hay un clima impresionante y maravilloso entre ellos", deslizó con ironía Feinmann. A lo que Rossi respondió: "Te van a decir 'Villarruel no es el Gobierno'". Entonces, el líder de El Noticiero de A24 retrucó categórico: "Pero Patricia Bullrich la quería jugando con el Gobierno. Lo que dice Villarruel es 'cuando les conviene, me vienen a buscar y me piden que juegue con ellos, y sino me destratan'".

El comentario de Eduardo Feinmann sobre el cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel Eduardo Feinmann analizó el cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel Acto seguido, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann compartieron en pantalla el posteo que hizo Patricia Bullrich en el que sin rodeos le pidió a Victoria Villarruel que no habilitara la sesión en el Senado. “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, reclamó la ministra de Seguridad.

posteo-bullrich El terminante pedido de Patricia Bullrich que encendió una firme respuesta de Victoria Villarruel. X @PatoBullrich Entonces, Rossi y Feinmann detallaron que Villarruel abandonó el recinto para redactar su lapidaria respuesta a Bullrich desde su despacho. “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido”, comenzó la vicepresidenta.