Eduardo Feinmann aplaudió a un supuesto vecino de Cristina Fernández de Kirchner por un desopilante motivo, pero luego le hicieron notar un error

En esta oportunidad, el conductor de A24 se hizo eco de una supuesta publicación de la exfuncionaria en la que la líder peronista habría cargado contra un habitante del edificio en el que se encuentra detenida reclamando: "El vecino de arriba pone a todo volumen "No me dejan salir", "Yendo de la cama al living" y "La naranja se pasea de la sala al comedor". Hermano, ¿sos chistoso?".

Sin embargo, rápidamente varios internautas le hicieron notar al periodista que la publicación en realidad es un bait. "Caíste en un fake", "No Edu, es un meme editado eso", "Te baitearon Edu", "Dale Edu, no podés caer en todas amigo"; fueron algunos de los mensajes dirigidos al conductor.