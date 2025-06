Indignado: Eduardo Feinmann se levantó y se fue de su programa en A24 por un particular motivo

El enojo de Eduardo Feinmann en A24 por Cristina Fernández de Kirchner

Eduardo Feinmann se fue del aire de A24

Una vez que la integrante del noticiero de A24 concluyó su informe sobre la expresidenta, se lo escuchó fuera de cuadro a Feinmann consultar: "¿Terminó ya la payasada esta?". Entonces, cuando le dijeron que el tema de Fernández de Kirchner ya había finalizado, el conductor volvió a su silla remarcando: "No le interesa más a nadie lo que pase con la presa. No le interesa más a nadie, menos a mí".

Por último, Eduardo Feinmann redobló contundente respecto a Cristina Fernández de Kirchner: "No me interesa más, no quiero mostrar más la cárcel, no me importa más la rea. No me importa más, a mí personalmente. Avisenmen antes, avisenme. La verdad, sinceramente, no le interesa más a nadie saber de ella. Está presa, estará presa los próximos seis años. No vamos a estar en la puerta de la casa de la rea esta los próximos seis años. Me tiene podrido, y yo les puedo asegurar que la gente está harta de delicuentes como ella".

Para dejar en claro que su enojo va en serio, tras presentar al corrersponsal Christian Martin que se encuentra en Estados Unidos, se lo escuchó a Feinmann discutir con su producción. "Avisame que está ahí, porque yo no lo quiero mostrar más. Te dije que no lo quiero mostrar más", vociferó el líder del noticiero quejándose por las imágenes del domicilo de Fernández de Kirchner. Acto seguido, desde el control cortaron el audio del anfitrión para darle pase al mencionado cronista internacional.