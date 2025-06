Cristina Fernández de Kirchner y un audio desde el encierro donde le pega fuerte a Javier Milei

La exmandataria agradeció el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio pasado en la Plaza de Mayo y reiteró sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo : "El 'Toto' no consiguió la calificación para seguir endeudando al país. Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación".

"Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para viajar o comprarse un autito. Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes", sostuvo Cristina Fernández de Kirchner.