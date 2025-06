La antigua vecina de Cristina Fernández de Kirchner dijo haber tenido dudas por el atentado en su contra

Tezanos Pinto sostuvo que no objetó cuando los miembros de Revolución Federal le pidieron hacerse fotos desde su balcón así como tampoco otros jóvenes afectos a la ex vicepresidenta. En ese marco dijo conocer por medios a su líder, Jonathan Morel pero que no recuerda si estuvo en su casa. Asimismo señaló que la panelista de Cronica TV Delfina Meza Wagner (también citada a declarar) vivió en su casa “bastante tiempo”.

Consultada por el abogado José Manuel Ubeira, Ximena reconoció haberle enviado una carta y una planta a la ex vicepresidenta y dijo que a raíz de las entrevistas que le hicieron por el atentado cosa que la llevó a reflexionar si realmente fue un atentado o algo organizado.

En esa línea la mujer relató que reflexionó sobre el tema al repasar el principio de inocencia “consideró que ella era inocente en la organización o tramado de este atentado” es por ello que le mandó una planta acompañada con una nota en un tono amable lamentando lo que le había sucedido.

Luego vino el turno de la fiscalía a cargo de Gabriela Baigun quien abrió su interrogatorio preguntando ¿qué sentía por Cristina?. Convencida, Tezanos Pinto le respondió “yo no tengo ninguna enemistad especial con Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sí es esto lo describo como una situación de la cual por suerte a mí no me pudo alcanzar, pero no tengo ninguna enemistad personal ni encono personal con Cristina Fernández de Kirchner, nunca lo tuve. Ella es una figura pública y como figura pública ha tenido conductas que yo no adhiero y no me parecen bien y siempre tuve que manifestarme”.

ximena de tezanos pinto.jpeg

La acusadora pública la interrumpió recordándole que había dicho que era víctima de una persecución de ella, “si se siente víctima de una persecución de ella, ¿tiene algún sentimiento de cariño o de odio respecto de ella?”. Tezanos Pinto contestó de forma negativa y agregó “en muchos momentos hasta me genera compasión, le soy sincera. No, no siento odio por ella, no. El odio es un lugar demasiado precioso para dárselo a una persona con la cual no tengo ningún vínculo”, sostuvo.

El tono entre la fiscal y la testigo se percibía normal aunque con leves matices de tensión, la impresión era que Baigún no le terminaba de cerrar las respuestas de Tezanos Pinto e iba más a fondo. En un momento cuando se trataba el tema de las reuniones en su casa, el aforo y Delfina Meza Wagner hubo una minúscula efervescencia entre ambas, posteriormente Ximena le marcó a la fiscal que sus preguntas eran bastante tendenciosas a lo que la jueza Sabrina Namer calmó la marea al señalarle a la testigo que perdiera cuidado pues como Presidenta del tribunal iba a objetar cualquier pregunta que no correspondiera.

Baigún se mostró levemente molesta por el comentario de Tezanos Pinto pero sin perder la calma argumentó que no quería provocar un problema o algo que genere un problema en la audiencia. “Estaba haciendo uso del derecho a interrogar durante un juicio y bueno yo no quiero debatir con nadie”.

Con mucha paciencia, la jueza Namer volvió a señalar que era su potestad avalar o no cualquier consulta a la testigo y que esta última no haga valoración de lo que se le pregunta. “Entonces que ella no lo haga”, sostuvo Tezanos Pinto a lo que Baigún señaló que daba por finalizada su intervención.

En el mismo interrogatorio Ximena de Tezanos Pinto dijo no conocer al Diputado del PRO, Gerardo Milman, señalado por la ex vicepresidenta como la persona que tuvo conocimiento previo de su atentado. Cabe destacar que el celular del legislador será peritado mañana por Gendarmería Nacional en el marco de una derivación del expediente por el atentado que continúa en etapa de instrucción.