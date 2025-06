Cristina y Máximo Kirchner no quieren que Kicillof convoque a la unidad desde su movimiento

A Cristina y Máximo Kirchner no les gustó ni un poco la aparición pública de Axel Kicillof en C5N, el mismo lugar y mismo día elegido por la expresidenta, hace un mes, para anunciar su frustrada candidatura a diputada provincial. No les incomodó ni la entrevista ni el lugar sino lo que dijo. Especialistas en leer entrelíneas, lo que más enojó tanto en la residencia de San José 1111 como en la sede del PJ bonaerense presidida por el hijo de los dos presidentes fueron dos frases: "Voy a convocar a una reunión para analizar la confluencia de los sectores del peronismo" y el silencio stampa que eligió para no decir nada con relación del indulto a Cristina solicitado como condición "sine qua non" y nada más importa.