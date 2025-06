Eduardo Valdés: "Cristina Kirchner sigue ejerciendo el liderazgo real"

Eduardo Valdés contra la condena a CFK

En diálogo con Infobae, el diputado no dejó pasar la oportunidad para cuestionar las condiciones de la detención domiciliaria de la expresidente. Según su visión, el tribunal de los jueces Giménez Uriburu y Gorini no es coherente al restringir las visitas permitidas a la condenada, ya que no siguen el mismo accionar con partícipes de la última dictadura militar, como Gerardo Arráez y Jaime Lamont Smart.