Polémica: Eduardo Feinmann se peleó en vivo con una invitada y cortó la entrevista abruptamente

Eduardo se dirigió a Iñaki Gutiérrez con una pregunta certera que fue nada más ni nada menos por los insultos del presidente Javier Milei y en ese mismo momento interrumpió Isabel, algo que no le gustó para nada al conductor: "Hace falta que te metas en todo y que seas maleducada". Isabel le respondió duramente y subrayó: "No soy maleducada, me meto cuando corresponda que me meta".