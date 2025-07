Melody Luz le respondió filosa a Charlotte Caniggia luego de llamarla usurpadora: "Te falta mucho amor"

Charlotte Caniggia no dudó en poner las cartas sobre la mesa y acusó a su cuñada de haber querido quedarse con una propiedad de la familia: "Querías usurpar y quedarte con el dpto del faena y gracias a dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo, que tengan linda noche".

Pero, la acusación no se quedó allí, sino que fue más contundente: "Que me mande a terapia una persona que acuso falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos das asco".