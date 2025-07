Charlotte Caniggia defenestró a Melody Luz y la culpó de algo terrible: "Ojo de loca no se equivoca"

Pese a la situación, Melody volvió a formar pareja con Santiago del Azar, un chef que expresó más de una vez un profundo cariño por la bailarina y que compartieron un mes muy fugaz, de intensidad y amor. Aunque no fue suficiente, porque Luz decidió finalizar ese vínculo.

No pasó mucho tiempo para que la joven confirmara que Álex Caniggia volvió a tener una segunda oportunidad en su vida y en la de su hija. El hombre, fiel a su estilo, convenció a la mujer para que volvieran a darse otra chance y esta vez, hacer las cosas bien (o eso se espera). "Te amo, ¿sabías que sos la mujer de mi vida? Yo por vos mato", expresó el mediático en un video.

No todos están felices con el regreso

Pero, no todo es color de rosa. La primera en expresarse ante la situación fue Mariana Nannis, mamá del empresario. La mediática no dudó en defenestrar a su nuera. “Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche”, en evidente alusión a la relación anterior de Melody con el chef Santiago del Azar.

"Para Nesquik estoy yo que soy bien negrita y villera. Pero por sobre todo soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy clasista, acumuladora, mala persona ni mentirosa", contestó Luz, sin pelos en la lengua.

Imagen de WhatsApp 2025-07-01 a las 19.56.19_cac3f075.jpg SQP reposteando la historia en Instagram. Créditos: sqp_oficial

Quien tampoco se quedó atrás fue la hermana de Álex, Charlotte Caniggia. La joven se expresó y no precisamente para bien: "Querías usurpar y quedarte con el dpto del faena y gracias a dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo, que tengan linda noche". ¿Qué habrá querido decir la joven?