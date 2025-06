Melody Luz y Álex Caniggia estarían reconciliados y un video lo confirma: "Te amo. Sos la mujer de mi vida"

Fuertes acusaciones salieron de la boca de Melody Luz , desde supuestas infidelidades cometidas por Álex Caniggia hasta acciones y mensajes comprometedores durante su embarazo y la relación en sí: "No sé si me tuvo respeto alguna vez. Se hablaba con minas estando conmigo, mientras yo estaba embarazada". Luego del limbo, los adultos se muestran unidos.

Hace tan solo unos días, la bailarina habría dicho adiós a quien fue su pareja durante unos meses. Se trata de Santiago del Azar , quien habría encontrado a la modelo junto al padre de su hija, solos en una habitación, algo que provocó cierta reacción violenta en el chef y que no gustó en absoluto a Luz. Tras ese acontecimiento, tanto Caniggia como Melody han publicado en sus redes sociales fotos y videos, y la reconciliación es casi evidente.

En las últimas horas, el mediático publicó en su Instagram una foto junto a Melody y Venezia, con un sugerente título: "Ellas y nadie más", a lo que la mujer respondió con un picante "Ponele", acompañado de un emoji con cara nerviosa. Aunque el ida y vuelta no se quedó allí: posterior a la tierna imagen, la joven expresó un justificativo contundente: "Todos nos equivocamos, me incluyo. Todos somos cornudos, me incluyo".