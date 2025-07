Santiago del Azar rompió el silencio tras el regreso de Melody Luz y Álex Caniggia: "Vi ex flags"

"Hoy te digo, si me usó o no me usó... Con lo que veo, digo que si", expresó del Azar, y continuó con un fuerte pensamiento: " Álex decía ayer 'llegó el salvador', ¿qué salvador?, a mi me salvaste". Luego, la tribuna lo trató de resentido y de haber sido una 'asignatura pendiente' para la bailarina.

"Estuvimos tres meses juntos e intensos, nos divertimos, salimos e hicimos mucho el amor". La mesa trajo al recuerdo las palabras de Caniggia "sentí que la perdía", a lo que Santiago respondió: "Lo entiendo a Álex , el luchó por su amor. Yo no lo hago porque no me voy a meter dentro de una familia, yo le dije 'no quiero ser causante de que tu familia se rompa'".

"La fui a llevar a mi hija, se iban a juntar con Álex a hablar, le dije 'gorda, juntate en tu casa, a mi no me jode, no me voy a poder celoso'. Vuelvo de llevar a mi hija, le mando un par de mensajes y dije 'algo está pasando'. Agarré el perro y pasé por el departamento, tuve un montón de ex flags que me hicieron sentir raro", inició Santiago .

"Cuando paso por en frente y vi todas las luces prendidas, los vi acostados. No me la banqué, pensé que podía pero no. Cuando entro, la seguridad me dice 'a donde vas, no vayas'. Subo y toco timbre, sale y me dice '¿qué haces acá?' te acabo de ver en la cama con Álex, es joda, y ella me dice 'estamos charlando, andate' y me cierra la puerta".

Y finalizó, indignado: "Yo no me voy acá ni en pedo, toco el timbre de nuevo y me dice 'andate, estás armando un berrinche', le dije 'decile a tu ex que se vaya' y ella cierra la puerta. Sube la seguridad y me dijeron que me fuera, yo estaba nervioso y explotado. Ella me dijo que le daba miedo, 'que Álex te escuchó', y obvio, a él le vino bien".