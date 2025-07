Patricia Bullrich acusó a Victoria Villarruel de ser "cómplice de quienes quieren voltear al Gobierno"

En diálogo con LN+, la funcionaria inició el segundo round de su cruce con la titular del Senado luego de una sesión poco fortuita para el Gobierno nacional. “Ella debería haber planteado de entrada que hoy no podía haber una sesión porque no había sido convocada”, afirmó.

“Perfectamente tenía que haber explicado que hoy no podía haber sesión, no habilitar los micrófonos, no habilitar el recinto. Y bueno, eso es lo que tenía que haber hecho”, cerró Bullrich.

Patricia Bullirich acusó a Victoria Villarruel de ser cómplice del kirnerismo

El cruce tuitero entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Los chispazos entre la ministra de Seguridad y la vicepresidenta iniciaron antes de las votaciones que, finalmente, fueron en contramano de los intereses del Gobierno. Directamente, Bullrich, le exigió a Villarruel no legitimar la sesión:" No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", lanzó en X.

En respuesta, la titular del Sendo replicó: "La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país", y añadió: "Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido".

Finalmente, y sin dar lugar a las acusaciones de "terrorista", Bullrich volvió a cargar contra la vicepresidenta: "Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país", cerró la ministra.