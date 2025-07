Pese al golpe en el Senado, el Gobierno aseguró que "no está todo roto" con los gobernadores

Pese al duro golpe que recibió el oficialismo en el Senado , desde el Gobierno aseguraron que " no está todo roto " con los gobernadores . Así lo expuso este viernes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , quien afirmó que en Casa Rosada "conversan permanentemente" con las provincias.

"Las posibilidades de conversación están siempre abiertas", manifestó Francos, y subrayó que "no nos todos lo mismo". "Hay gobernadores que se dedican a gastar y otros que son más serios en la administración de los recursos públicos", sostuvo el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Las declaraciones del jefe de Gabinete llegaron después de lo que él consideró "una jornada muy particular en el Congreso", donde la oposición, con el apoyo de los senadores que responden a algunos gobernadores , logró aprobar un aumento jubilatorio, la emergencia en discapacidad, la reactivación de la moratoria previsional y además darle media sanción a las dos iniciativas impulsadas por las provincias: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los combustibles líquidos.

Sin embargo, el jefe de Gabinete sostuvo que "obviamente el Gobierno no quiere desprenderse de recursos que tiene" y señaló que, por ejemplo, los ATN son para cubrir emergencias nacionales y no para financiar a las provincias.

"Ayer por un lado plantearon un fondo especial de 200 mil millones de pesos para Bahía Blanca, y por otro lado que lo que está previsto para esas emergencias nacionales sea pasado a cada una de las provincias. Hay ahí un contrasentido porque eso implica más gastos para el Estado que no tiene recursos para afrontarlo", argumentó.

A su vez, Francos cuestionó la aprobación de las leyes de moratoria, discapacidad y aumento de jubilaciones por "no indicar cómo se financian", algo que infringe la Ley de Administración Financiera. "Lo vamos a judicializar", ratificó el funcionario en caso de que el veto presidencial fuera derribado en el Congreso. "El Presidente apunta a que estas leyes que se aprobaron ayer no tienen indicado como se financia, esto no es legal", remarcó.

Guillermo Francos y gobernadores en Casa Rosada Guillermo Francos y la comitiva de los gobernadores en la última reunión que se celebró en la Casa Rosada el pasado 13 de junio. Jefatura de Gabinete

Un guiño a las provincias

En ese sentido, el ministro coordinador se mostró confiado en "poder convencer a un tercio de los diputados o un tercio de los senadores para que no las ratifiquen". Para ello, el diálogo con los gobernadores es fundamental, en un marco donde el presidente Javier Milei los acusó de "querer destruir al Gobierno".

"Nunca creo que esté todo roto con los gobernadores, conversamos permanentemente con ellos e incluso con algunos vamos a tener acuerdos electorales. Las posibilidades de conversación están siempre abiertas", enfatizó.