Patricia Bullrich volvió a cargar contra Victoria Villarruel: "Es igual a los kirchneristas"

A su vez, Bullrich también se refirió a los gastos presidenciales y las cuestiones de seguridad del mandatario que fueron cuestionadas por la vicepresidenta. En ese sentido, explicó que le aconsejó a Javier Milei no viajar más en aviones de línea por razones de seguridad, y criticó lo que consideró cuestionamientos "tontos". "No se puede caer en temas tan tontos. ¿En dónde va a vivir el presidente, en un departamento o en Olivos? A mí me encantaría que el Presidente pueda optar por vivir en otro lugar, pero no puede", remarcó.