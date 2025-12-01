Propietarios de camiones expresaron su preocupación por los robos en Chile

Sigue creciendo el temor y la preocupación por los robos a los tour de compras y a los transportes de carga en Chile , luego de que se sucedieran una serie de hechos en el país trasandino. En esta oportunidad, desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza ( Aprocam ) señalaron que se trata de un hecho habitual que tiene antecedentes.

La preocupación creció luego de que el jueves pasado, un grupo de delincuentes asaltó un colectivo que tenía como destino Santiago de Chile, destinado a un tour de compras con mayoría de mendocinos. Según señalaron las víctimas, los delincuentes al hablar tenían acento colombiano o venezolano. Se llevaron las pertenencias y documentación importante para el regreso, que no fue sencillo.

Consultado sobre el tema, el presidente de Aprocam, Ricardo Squartini, recordó que los transportes de carga vienen sufriendo hace varios años estos problemas. Aunque advirtió que lo que antes era robo piraña (es decir, que los asaltantes se llevaban pertenencias del conduuctor o una parte chica de la carga) ahora se transformó en verdadera "piratería del asfalto", con robos organizados y voluminosos, aprovechándose de la falta de presencia de Carabineros.

"Hemos elevado reiteradas notas a la Embajada de Chile, al delegado presidencial en Los Andes y especialmente a Carabineros de Chile, pidiendo más presencia policial en el ingreso al Puerto Terrestre Los Andes (PTLA) y también en la ruta, porque desde hace un tiempo directamente se llevan los camiones con la carga completa", señaló.

La respuesta del lado de Chile -explicó el dirigente- es que no tienen los medios para enfrentarlos, ya sea en relación a la movilidad como al personal. "Esta menor presencia de Carabineros se nota tanto en la ruta como en Los Andes y Santiago, es generalizado", explicó.

Según la organización, hay al menos 4 robos mensuales en el país trasandino, aunque esta estadística solo incluye los camiones y colectivos mendocinos, ya que no cuentan con datos de asaltos en el corredor internacional a transportes de Brasil, Paraguay y Uruguay. "Muchos de esos robos son con choferes secuestrados, a los que dejan a mitad de la ruta. No son ladrones comunes, son piratas del asfalto" aseguró Squartini.

Como fue el robo al tour de compras

La noticia conmocionó este jueves a Mendoza. Todo ocurrió cuando el ómnibus de la empresa local La Torre Turismo se dirigía a Santiago de Chile para realizar el típico tour comercial. Sin embargo, cerca de las 7 un auto comenzó a hacerle señas al colectivo, simulando estar pidiendo ayuda por un presunto problema mecánico. Así fue que el bus frenó en la ruta 5 del país vecino y fueron abordados por otros cinco vehículos para perpetrar el asalto.

Un pasajero que vivió en carne propia el ataque detalló en MDZ Radio cómo fue el tenso momento. Según su testimonio, el número de delincuentes que conformaba la banda era de entre 8 y 10 sujetos. Además, sostuvo que, por su acento, estos serían de origen "venezolano o colombiano", no chileno.

Al comenzar el robo, lo primero que hicieron los delincuentes fue reducir a los choferes, a quienes golpearon en el suelo. Luego obligaron a estos a seguir conduciendo, a baja velocidad y sin hacer señas con las luces u otro movimiento que pueda llamar la atención.

"Estuvimos así por 20 minutos hasta que nos tiran de vuelta a la orilla". Durante ese tiempo, los ladrones amenazaron y golpearon a los presentes mientras les robaban sus pertenencias: "Querían que no nos moviéramos, que les diéramos las cosas, que no los miráramos", todo esto a punta de pistola. Explicó también que "a uno (de los pasajeros) que se movió le dieron un culatazo y le rompieron la cabeza".

Una vez recolectado el botín, los malvivientes se llevaron la llave del colectivo, para evitar que se muevan, y se fugaron del lugar.