"Preparándome para el viernes": Javier Milei se mostró confiado por los vencimientos de deuda y bromeó en redes

En su cuenta de X, el mandatario buscó mostrar confianza para hacer frente a este compromiso con los bonistas internacional y bromeó subiendo un video con un tema musical de James Brown titulado Papa's Got A Brand New Bag & I Got You (I Feel Good - on The Ed Sullivan Show), cuya traducción es "Papá tiene algo totalmente nuevo / Te tengo (me siento bien)".

También compartió otros posteos. “ Les molesta que se pague la deuda . Les molesta la temporada récord. Les molesta que Venezuela sea libre. Les molesta que haya estabilidad. Quieren que Argentina vuelva al pozo populista... ”, viralizó Milei una publicación de su secretario de Prensa, Javier Lanari .

El mandatario celebró que el Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo hacia el Tesoro. Entre los dólares que adquirió el Tesoro por distintas vías y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se lograron reunir los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos .

Un grupo de bancos había ofrecido un total de financiamiento potencial por US$ 7.000 millones, de los cuales el Gobierno tomaría unos US$ 1.600 millones, para llegar a los pagos necesarios.

El Gobierno, el primer día hábil del año, envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Son los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández.

El Banco Central anunció este miércoles que logró un préstamo Repo de US$3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales, a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual.

“La transacción se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, manifestó el Banco Central en un comunicado.