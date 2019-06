La elección de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri causó un terremoto político, pero, como era de esperar, también despertó el ingenio de los usuarios de las redes, que en menos de una hora transformaron a "Frank Underwood" en una de las tendencias de Twitter.

Un poco de análisis muestra que hay pocos paralelismos entre el senador rionegrino y el personaje de House of Cards, pero eso no impidió que miles de personas los compararan por el hecho de que ambos son figuras que provenían de puestos menores y terminaron como vicepresidentes (o candidatos a).

Pichetto haciendo la gran Frank Underwood, fue lo mejor que le paso al país. Ni Massa llegó a tanto. Netflix y Los Simpsons son nuestra constitución. pic.twitter.com/R0geVk8nkA — Napster (@SanatasDelGordo) 11 de junio de 2019

Las tendencias en Mendoza tras la elección de Pichetto.

El camino de ambos políticos es muy diferentes: Frank Underwood es un demócrata del 5.º distrito congresional de Carolina del Sur y coordinador de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero usa su posición para conseguir más poder y lo que finalmente quiere, o sea, la presidencia de EEUU.

Pichetto es el Frank Underwood de los países emergentes... pic.twitter.com/EbsEL2j09x — Roberto Rivero (@rermultimedia) 11 de junio de 2019

Probablemente el trabajo legislativo es lo que más acerque a los dos personajes (reales y ficticios). Pichetto fue hasta hoy presidente del bloque del peronismo de Senadores, y uno de los encargados de generar los acuerdos entre los diferentes bloques para que salgan los proyectos propuestos por sectores sin mayoría, como Cambiemos.

Ahora, la imaginación popular no termina en el presente, si no que saltó hacia el futuro. En la serie, Underwood termina realizando una jugada turbia que lo deja a cargo del país. No faltó quien sugiriera que el precandidato a vicepresidente hará lo mismo con Mauricio Macri. Claro, primero deben ganar las elecciones.

La elección de Pichetto también generó una catarata de memes. Curiosamente, la idea que más se repetía era que la UCR había sido dejada de lado en favor del peronismo, algo rechazado por el presidente de ese partido, Alfredo Cornejo.