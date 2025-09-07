Presenta:
La llegada del candidato libertario Mariano Crespi.&nbsp;
En Vivo

Perlitas y memes de las elecciones en Buenos Aires: caballos, el casco de Colapinto y la polémica de la esposa de Kicillof

Las elecciones están dejando varias curiosidades. Aparecieron boletas de la famosa “Estrella Culona”, un candidato libertario fue a votar a caballo y la mamá de Franco Colapinto fue a votar con un casco muy especial.

MDZ Política

Live Blog Post

La esposa del gobernador Axel Kicillof en redes sociales: "Él tiene mascotas vivas y existentes"

Soledad Quereilhac publicó una historia en Instagram donde aseguró que Javier Milei odia a su esposo porque "es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede".

Además, enumeró cuales son las cosas que Milei desearía tener de Axel Kicillof:

  • "Un académico en serio".
  • "Una esposa en serio".
  • "Mascotas vivas y existentes".
  • "Hijos".
  • "Gente que lo quiere en serio".
Historia esposa de Axel Kicillof
Live Blog Post

Del voto a caballo al casco de Colapinto

Tras la finalización del Gran Premio de Monza, la madre de Franco Colapinto, Andrea Trofimczuk, fue a votar a una escuela de Pilar y apareció con el casco que utilizó su hijo cuando pertenecía a la academia de la escudería Williams.

La mamá de Franco Colapinto fue a votar con un casco de su hijo

Este domingo, el piloto argentino terminó en el puesto 17. La próxima prueba de fuego para Colapinto será en dos semanas, en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán.

Live Blog Post

Insólito: el exintendente de San Isidro repartió tijeras para cortar boleta

En un intento de recuperar poder sobre el municipio que gobernó su apellido durante 40 años, el exintendente de San Isidro Gustavo Posse presentó una boleta corta -únicamente con candidatos a concejales y a consejeros escolares-. Para reforzar su estrategia, el caudillo recurrió a un método llamativo: repartió tijeras amarillas a los vecinos del distrito con el mensaje "cortá boleta".

Acompañado de un detallado instructivo donde explica el procedimiento, la fuerza de Posse, "Acción Vecinal", advirtió que "el municipio nunca estuvo tan mal" e instó a los vecinos a "cortar boleta para que San Isidro vuelva a ser distinto y mejor". Su disputa es contra el espacio del actual intendente, Ramón Lanús, quien bajo el ala de Patricia Bullrich venció a Macarena Posse en la interna de Juntos por el Cambio en 2023.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 5.39.08 PM
La boleta corta con una tijera amarilla que repartió el espacio de Gustavo Posse a los vecinos de San Isidro.

La boleta corta con una tijera amarilla que repartió el espacio de Gustavo Posse a los vecinos de San Isidro.

Live Blog Post

Emotivo: una anciana de 100 años votó en La Plata

Un conmovedor episodio se vivió en La Plata, donde una anciana de 100 años fue a votar hasta la Escuela Almafuerte, pese a su avanzada edad. Según trascendió, las autoridades de mesa le ofrecieron llevarle la urna hasta su auto, pero Angela prefirió caminar hasta el cuarto oscuro.

Una anciana de 100 años votó en La Plata
Live Blog Post

Otro más: fue a votar y lo detuvieron en Quilmes

La DDI de Quilmes detuvo a un delincuente que fue a votar a la Escuela Nº 42, ubicada en la calle 806. Se trata de un hombre que tenía pedido de captura por abuso sexual.

detenido Quilmes elecciones
Live Blog Post

La chicana de Juan Grabois para Karina Milei

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Juan Grabois votó en la Escuela Vicente López y chicaneó la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En un video que se viralizó en redes sociales, se ve a Grabois haciendo el número tres con su mano, en referencia al escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La chicana de Juan Grabois para Karina Milei
Live Blog Post

Un candidato liberatario fue a votar a caballo

Este domingo por la tarde, un insólito episodio tuvo lugar en Pergamino, donde un concejal de La Libertad Avanza llegó a votar a caballo. Se trata de Mariano Crespi, quien dice ser "la verdadera opción de Milei".

Un candidato liberatario fue a votar a caballo
Live Blog Post

Fue a votar y terminó preso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó a través de sus redes sociales que la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un delincuente que fue a votar. La captura tuvo lugar en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Según trascendió, el delincuente tenía un pedido de captura vigente por robo agravado, en modalidad “piratas del asfalto”.

delincuente PFA Bullrich elecciones

“Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos”, publicó la ministra en su cuenta de X. Y sentenció: “En esta Argentina, el que las hace, las paga”.

Live Blog Post

Aparecieron boletas de la “Estrella Culona”

Este domingo, en el marco de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, aparecieron boletas de la famosa “Estrella Culona” y de “Tralalero Tralala” en varios colegios de Mar del Plata.

Aparecieron boletas de "Estrella Culona" y de "Tralalero Tralala"
Live Blog Post

Insólito: veda alcohólica en un distrito donde no se vota

Un pelicular episodio tuvo lugar en un supermercado del barrio porteño de Belgrano, donde un cliente fue a comprar bebidas alcohólicas y se encontró con un insólito cartel pegado en la puerta del local.

veda alcohol
Un supermercado de Belgrano no vende alcohol.

Un supermercado de Belgrano no vende alcohol.

“Veda electoral. Desde el sábado 6/9 a las 20 hs hasta el domingo 7/9 a las 21 hs. No vendemos bebidas alcohólicas”, se lee en el cartel. Lo llamativo es que el comercio se encuentra ubicado en un distrito donde no se vota, por lo que allí no rige la veda electoral.

Únicamente en territorio bonaerense ningún comercio, bar, restaurante o supermercado podrá vender bebidas alcohólicas. Esto se debe a que se busca asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral y evitar incidentes.

Live Blog Post

Pusieron una gigantografía de Pablo Grillo en la escuela donde votaría el fotógrafo

Una gigantografía de Pablo Grillo fue colocada en la escuela número 45 “Luis Piedrabuena", en Remedios de Escalada, donde el fotógrafo debía ejercer su derecho al voto.

Pusieron una gigantografía de Pablo Grillo en la escuela donde votaría

Cabe destacar que Grillo no puede presentarse a votar, ya que continúa su proceso de recuperación tras el incidente ocurrido en el mes de marzo, cuando una cámara de gas impactó en su cabeza durante una manifestación en el Congreso.

Live Blog Post

Se cayó el sitio del padrón

Mientras ya se desarrollan las elecciones en la Provincia de Buenos Aires para la renovación de la Cámara de Senadores y Diputados, el sitio web para comprobar dónde votan los ciudadanos se encuentra caído y fuera de servicio desde las primeras horas del domingo.

Desde La Libertad Avanza apuntaron a una jugada del gobierno de la provincia de Buenos Aires en pleno acto eleccionario.

El hecho generó que muchos usuarios que quisieron comprobar si figuran en el padrón y dónde deben votar no puedan saberlo, ya que al intentar ingresar el sitio no termina de cargar.

Live Blog Post

Tenía que ser presidente de mesa, salió corriendo y lo atrapó la Policía

Este domingo 7 de septiembre, se están llevando a cabo las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde se eligen senadores, diputados y autoridades locales.

Pasadas las ocho de la mañana, una insólita secuencia tuvo lugar en un colegio de La Plata, donde un joven de 21 años quiso escapar cuando le dijeron que tenía que ser presidente de mesa.

El hecho ocurrió cerca de las 8.20, en la Escuela Valentín Vergara, de 7 y 33. Allí, cuando las mesas aún no estaban conformadas por falta de autoridades, los oficiales de seguridad le comunicaron al joven que tenía que ser presidente de mesa.

presidente de mesa

Ante esto, el joven se negó y salió corriendo. Sin embargo, los agentes lo persiguieron y lo llevaron nuevamente hasta el colegio para que cumpla con el requerimiento.

Live Blog Post

Le sumaron el "3%" a Karina Milei en el padrón electoral

Los escándalos políticos a nivel nacional de las últimas semanas no pasaron desapercibidos en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que comenzaron este domingo con un irónico mensaje contra el Gobierno libertario. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron intervenidos con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien vota en esa institución.

La nota del "3%" es una clara chicana que se popularizó en las últimas semanas en referencia al escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Desde que trascendieron los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, surgieron memes y chistes con la cifra en diversos ámbitos, y hoy llegaron al escenario electoral.

La irónica anotación junto al nombre de Karina Milei en el padrón electoral

Las burlas no solo colmaron las redes sociales, sino que llegaron a múltiples espacios. Una librería de La Plata se sumó la semana pasada a la chicana y puso a la venta el libro sobre Karina Milei que escribió la periodista Victoria Di Masi con un 3% de descuento. Anoche hasta llegó al show de Lali Espósito en Vélez, quien en medio de su hit opositor "Fanático", posó haciendo el gesto de un tres con los dedos.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos