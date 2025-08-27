Pablo Grillo volvió a terapia intensiva: "No está teniendo la evolución que se espera"
Los familiares del fotógrafo Pablo Grillo dieron a conocer su reciente estado de salud, en el que "neurológicamente se encuentra en una meseta".
Pablo Grillo, el fotoperiodista herido gravemente en una protesta de los jubilados contra el gobierno de Javier Milei el 13 de marzo de este año, volvió a terapia intensiva debido a complicaciones en su salud. Desde su entorno familiar, no auguran un buen presagio, ya que de acuerdo con los doctores, "no está teniendo la evolución que se espera".
El padre del joven reportero, Fabián Grillo, explicó que "ayer se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado” y que en algún momento del día de hoy “seguramente le harán una tomografía y verán cómo evoluciona”.
Te Podría Interesar
“El estado de él ayer era como que estaba adormilado y las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la colocación de la prótesis”, afirmó y habló con los médicos de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía que le indicaron que "o está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”.
Desde la cuenta de Instagram #justiciaporpablogrillo, los familiares del fotógrafo informaron que Pablo se encuentra “clínicamente estable en terapia intensiva”, sin embargo “neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera”. Además, enfatizaron que "el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro”, y según “la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo”.
Pablo Grillo: el fotógrafo herido por la Gendarmería
El 13 de marzo en la Plaza del Congreso, Pablo Grillo fue herido de gravedad por un efectivo de la Gendarmería que lo impactó con una granada de gas lacrimógeno en la cabeza. Por este hecho existe una causa judicial en marcha en la que está acusado el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, quien fue el autor del disparo de gas lacrimógeno.