Planazo de fin de semana: café y música en el medio del lago del parque

Vuelve Dulce café en el lago del parque General San Martín. Será sábado 30 y el domingo 31 de 10 a 18 en la isla.

Vista aérea del Lago del Parque General San Martín Foto: Gobierno de Mendoza
Vuelve la propuesta de café y música en el medio del lago que cautivó a turistas y vecinos el invierno pasado. Este año las actividades serán el último fin de semana de agosto en la isla del lago del parque San Martín.

Café y música en el medio del lago

El sábado 30 y el domingo 31, de 10 a 18, se realizará en la isla del lago del parque General San Martín, en CIudad, esa feria de café, pastelería y delicatesen. Habrá charlas, clases, talleres, música y sorteos. La entrada será gratuita y por orden de llegada.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, junto a Bruno Brown Café de Origen, invita a disfrutar durante dos días de las mejores cafeterías y pastelerías de la provincia en un solo lugar, convirtiendo así la experiencia en una propuesta gastronómica y cultural imperdible.

La actividad contará con puestos de distintos cafés de la provincia, donde habrá venta, clases de café y pastelería, charlas, talleres y mucho más. Cada jornada cerrará con música en vivo de artistas mendocinos.

Cronograma

Sábado 30 de agosto

De 15 a 18: música en vivo con DJ Locyfer.

A las 16: taller de cocina infantil Chefsitos (cupo máximo de 20 niñas y niños).

Domingo 31 de agosto

A las 15: taller de cocina infantil Chefsitos (cupo máximo de 20 niñas y niños).

A las 17: música en vivo con Birimbao (bossa nova).

Taller de cocina infantil Chefsitos

Está destinado a niñas y niños desde los 5 años. Los cupos son limitados y se asignarán por orden de inscripción. La confirmación se enviará por correo electrónico al completar el formulario.

Las inscripciones son individuales y cada participante se llevará su creación.

Se recibirán inscripciones hasta el jueves 28 de agosto o hasta agotar los cupos. La participación será confirmada el viernes 29 de agosto.

