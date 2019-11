Pérez Esquivel y la crisis en Bolivia: "Detrás de todo esto está EEUU"

En el reconocimiento en Mendoza a Joaquín Salvador Lavado "Quino" donde recibió el Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) no faltó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Además de contar sus anécdotas con el historietista, se refirió a los conflictos en Chile, Bolivia y la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

"Con Quino nos conocemos desde hace muchos años. Íbamos mucho a la casa de un amigo en común y ahí charlábamos, nos tomábamos un vinito e hicimos eso durante muchos años, por eso me alegra mucho volver a verlo. Tenemos la misma edad y muchos me confunden con él, me dicen '¿Usted es Quino? No, Quino es mi hermano', les respondo", expresó entre risas.

Contó que ha visto a Mafalda en Japón, en toda Asia, en Europa y traducida hasta en Árabe. "Para mí, Mafalda se transformó en mi filósofa popular preferida", expresó el pensador.

Si Mafalda, el personaje emblemático de Quino opinara hoy sobre la situación de Latinoamérica, Esquivel dijo que "diría que nos unamos en la diversidad, que pensemos en los otros para construir la patria de todos. Vieron ese dibujo de Quino donde hay un policía y Mafalda dice 'ven, este es el palito de abollar ideologías'. Eso es genial, es de una gran agudeza y creo que las nuevas generaciones tienen que retomar ese pensamiento y no perder la esperanza", aseguró y mostró que el llavero de su casa es la silueta de Mafalda.

Las protestas en Chile

"Acabo de llegar de Chile. En cuatro días hice seis vuelos. Estuve en los lugares más calientes. Había gente corriendo, gases lacrimógenos, hay muchos muertos, hay mucha gente que quedó ciega o tuerta por las perdigonadas, hay violaciones de mujeres. Eso no puede seguir así. Yo le mandé una carta al presidente (Sebastián) Piñera, a quien conozco personalmente y le pedí que pare la represión, saque al Ejército de la calle y abra una instancia de diálogo", indicó.

En Bolivia, EEUU atrás de todo

"Lo de Bolivia me preocupa muchísimo porque Evo sacó al país de la postración, de la marginalidad, pero detrás de todo esto está el Gobierno de Estados Unidos que no permite que ningún país latinoamericano sea soberano. Siempre nos consideraron su patio trasero", explicó Pérez Esquivel.

"El gobierno que tenemos ahora en Argentina destruyó instancias regionales como la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o el Mercosur (Mercado Común del Sur). Tenemos que recuperar esos espacios de integración y de sentido de unidad continental", anheló.

En cuanto al exilio de Evo Morales a México donde recibió asilo político, dijo que "se exilió porque si no lo mataban. Tengan en cuenta lo que fue la masacre de Pando. Un jurista argentino, representante de Naciones Unidos, Rodolfo Matarollo, hizo una investigación de la masacre de Pando. Si Evo se quedaba en Bolivia lo mataban. Esperamos que Evo pueda retornar a Bolivia en otras condiciones".

La libertad de Lula

Por último, se refirió a la liberación del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. "Visité a Lula dos veces en prisión y es un hombre inocente. Ahora salió en libertad después que se comprobó que todo lo que hicieron era una farsa. Tenemos que buscar la unidad continental. Yo a Lula lo conozco hace más de 40 años y es un hombre honesto y dedicado a su pueblo, lo mismo que Evo Morales", concluyó.