Nuevo revés para el kirchnerismo mendocino: deberán cambiar el nombre de su alianza

La decisión se dio luego de un encuentro de la Junta Electoral, que tuvo presentes a solo 5 de sus 9 miembros. Estuvieron los jueces Julio Gómez, José Valerio, Mario Adaro, Teresa Day y Dalmiro Garay; mientras que se ausentaron los jueces Omar Palermo y Norma Llatser; más la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

En un primer momento, el espacio que comanda la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti había resuelto como nombre de su espacio político "Manso Frente Justicialista", luego de lo que fue el quiebre con el oficialismo del Partido Justicialista, que comanda su presidente, Emir Félix.

Sin embargo, recibieron una impugnación de parte de la Unión Cívica Radical (UCR), al sostener que la utilización de la palabra "manso" hacía referencia al eje de la campaña institucional que se ha realizado desde el Gobierno de Mendoza respecto al turismo provincial.

Sin esperar a una resolución de la Junta Electoral, el kirchnerismo cambió el nombre de esa alianza a "Fuerza Patria", como se ha reconocido el espacio a nivel nacional .

No obstante, recibieron una segunda impugnación, en este caso de parte del Partido Justicialista, quienes sostuvieron que el nombre de Fuerza Patria podía llegar a "confundir" o "inducir al error" al electorado, sobre todo porque tanto en Luján como en Rivadavia el nombre elegido por el oficialismo peronista se llaman Fuerza Justicialista Luján de Cuyo y Fuerza Justicialista Rivadavia.

En estos casos, ambos "verían vulnerados directamente su derecho por la utilización de la denominación ‘Fuerza’ por este frente electoral impugnado, el cual, en un tiempo posterior al que se inscribieron nuestros frentes y luego de haber sido también impugnado su nombre originario, procede a intentar inscribir esta idéntica palabra”.

De esta forma, el espacio kirchnerista deberá buscar, por segunda vez, otro nombre para su alianza.

Nombres de las alianzas

Partido Justicialista:

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

Frente San Rafael en marcha

Frente Elegí gestión La Paz

Frente Santa Rosa Gana

Kirchnerismo: