Mercedes Rus le reclamó a otras provincias más controles dentro de las cárceles

En el marco de la lucha contra el crimen dentro de las cárceles , la ministra de Seguridad Mercedes Rus destacó los avances que ha hecho la provincia de Mendoza en la materia, aunque reconoció que los esfuerzos a veces son no alcanzan. En ese marco, apuntó contra otras provincias.

En diálogo con el programa Libre de Humo , de la 105.5 FM, MDZ Radio , Rus reclamó que en otras jurisdicciones se avance en la implementación de inhibidores de señales intramuros y remarcó la necesidad de que se aporten datos reales en los reportes estadísticos que las provincias le envían al Consejo de Seguridad Interior.

Uno de los ejes principales de la entrevista estuvo puesto en los avances que Mendoza ha tenido en los controles dentro de los complejos penitenciarios. En esa línea, Rus detalló que desde la cartera que ella dirige están llevando adelante un control mediante el " sistema de inhibición para eliminar señales de teléfonos dentro de las cárceles ". En ese sentido, destacó la importancia de la iniciativa para la seguridad provincial.

Sin embargo, la ministra se detuvo para plantear una problemática: pese a los artefactos instalados en las cárceles de Mendoza, los ciudadanos mendocinos igual pueden ser víctimas de llamados provenientes de complejos penitenciarios de otras provincias. En esa línea, Rus fue crítica de las políticas adoptadas en otras jurisdicciones: "Si las otras provincias no hacen el esfuerzo, podemos tener una víctima mendocina de un llamado de una persona de una cárcel de Buenos Aires o de otra provincia que no está aplicando este sistema, o que tiene otra política pública respecto de los celulares intramuros. Esto nos ha pasado, yo misma lo he corroborado".

Para explicar cómo ha crecido el problema de las estafas provocadas por llamados desde el interior de las cárceles, Rus se remontó a la época de pandemia, cuando desde el Gobierno nacional se habilitó el ingreso de celulares a los complejos penitenciarios. En ese aspecto, aseguró que dichas habilitaciones "indiscriminadas" provocaron un daño a la seguridad nacional.

Según la ministra, la proliferación de celulares hizo crecer las estafas y, sobre todo, los circuitos de drogas intramuros. "Las cárceles son grandes demandantes de drogas. Esto es un criterio universal e internacional. Los narcotraficantes saben que es ahí donde tienen que ir porque son los lugares de mayor demanda", detalló Rus.

En ese sentido, pese a los esfuerzos realizados, la funcionaria explicó que "es muy difícil desarmar" los circuitos de drogas, y detalló que Mendoza ha avanzado en la instalación de cámaras, inhibidores de señal, reconocimiento facial o la realización de requisas. "No basta con el control del personal penitenciario, tenemos que controlar también al que controla", aseguró y volvió a reclamar: "Todas las provincias tienen que hacer un esfuerzo porque sino cualquier mendocino puede ser víctima de un llamado de otra cárcel".

asamblea legislativa gabinete mercedes rus Mercedes Rus destacó los avances en controles intramuros dentro de la provincia Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los reclamos a otras provincias por los datos estadísticos

En otro tramo de la nota, Rus cargó contra otras gobernaciones por los datos delictivos que reportan al Consejo de Seguridad del Interior. En ese marco, la ministra resaltó que Mendoza, junto con la Ciudad de Buenos Aires "y algunas otras provincias" son las que "comunican todos los delitos por todos los canales y fuentes. El resto de las provincias no lo hacen así". Según la funcionaria, este tema "fue objeto de queja".

En este aspecto, Rus explicó que hay delitos que son "difícil de mentir", como es el caso de los homicidios, pero hay datos que el Consejo de Seguridad no puede controlar, como los correspondientes a robos. "No saben si tal provincia, no quiero mencionar a ninguna, informan todos los robos", expuso la ministra.

La funcionaria detalló que comunicar los datos en materia de Seguridad, si bien "a las víctimas no les importan", adquiere vital importancia a la hora de medir resultados. "Cuando uno comunica datos en Seguridad lo hacemos para corroborar si las políticas públicas dan resultados y si hay que corregir algo", aseguró.

La entrevista completa en MDZ Radio