Más perlitas: denuncias desestimadas y ¿habrá clases en donde se votó?

Carmona, a lo seguro

Carmona junto a Righi.

El presidente del Partido Justicialista, Guillermo Carmona, decidió acompañar al intendente de Lavalle, el investigado por la justicia Roberto Righi en el pueblo de donde es su familia, Gustavo André. El jefe comunal lavallino viene ganando desde que compitió por primera vez y gobierna desde 2001, y hasta los candidatos opositores no ofrecieron reparos a su gestión, cuando fueron entrevistados por MDZ Radio.Textual, el tuit de Carmona: "Acompañé al intendente @RRighii a Gustavo André, el pueblo que lo vio crecer, a donde votó rodeado del afecto de su gente. Gracias lavallinxs por recibirnos con alegría y calidez en esta jornada democrática".

El Pro denunció irregularidades en Tunuyán

LAs urnas en Tunuyán.

El apoderado de la lista 302B de Cambia Mendoza, Patricio Civit, denunció que cuatro de las cinco urnas de la escuela José Hernández de Tunuyán “están mal armadas y mal lacradas”. “Detectamos que en primer lugar las urnas están mal armadas, no tienen la faja inferior con la firma de los fiscales y el presidente de mesa, y la faja superior está colocada en el sentido inverso que corresponde, por lo cual se puede manipular la urna”, afirmó Civit a Radio Nihuil. El secretario de la Junta Electoral, Alfredo Puebla, respondió a la denuncia, según lo publicó El Cuco Digital: “Desconoce (Civit) cómo se trabajan y cómo se arman las urnas”. “Lo que nosotros hacemos con las urnas es pegar el fondo, ponerle una cinta por adentro y una cinta por afuera para que no se desfonden y él lo que deducía es que la cinta que va por fuera no había sido puesta por la Junta Electoral. La Junta entrega las urnas al Correo Argentino, embolsadas y con un precinto de seguridad que no se abre hasta que no llega a manos del presidente de mesa”.

“Entonces no sé en qué momento alguien pudo haber descolocado algo. No hay manera de que las urnas puedan ser abiertas” expresó.

¿Habrá clases este lunes en donde se votó?

Celadores, con un extra por limpiar rápido hoy.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que el lunes 29 las clases se dictarán con total normalidad en los departamentos de Lavalle, San Martín, San Rafael y Tunuyán, luego de que un día antes, en esas comunas, se hayan realizado las elecciones para precandidato a intendente. En ese sentido, desde DGE se garantiza el habitual servicio educativo debido a que los celadores se encontrarán trabajando desde el domingo 28, a partir de las 18.30, con el objetivo de dejar las instalaciones de los establecimientos educativos en perfectas condiciones. Las escuelas estarán abiertas desde el sábado 27, a partir de las 14, para que los comandos electorales puedan llevar las urnas que serán custodiadas por el ejército, a fin de garantizar el buen funcionamiento de estas elecciones municipales. Los directores de los establecimientos deberán presentarse el domingo 28, desde las 7 y hasta que concluya el escrutinio. Los celadores afectados deberán cumplir sus funciones a partir de las 18.30 del domingo 28 y hasta que finalice la tarea de desinfección e higiene del edificio escolar. Por ello, recibirán la suma extra de $1.200 por su labor desarrollada durante ese día, mientras que los celadores asignados para los preparativos del sábado 27 recibirán un franco compensatorio.