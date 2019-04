Los partidos políticos miden fuerzas en San Rafael con sus 10 precandidatos para pelear por la intendencia.

Entre ellos, el precandidato a la intendencia por el Frente Cambia Mendoza en San Rafael, Francisco Mondotte, votó a las 9.30 en la escuela Proyectar.

Llegó con una docena de facturas para la mesa electoral en donde justamente ejerce como fiscal el diputado nacional Federico Zamarbide.

Francisco Mondotte, el precandidato por la intendencia de San Rafael.

Alexis Karzovnik, uno de los 10 precandidatos que hoy participan por un lugar para las elecciones generales departamentales, ya sufragó. Él es uno de los cuatro representantes del Frente Cambia Mendoza.

Alexis Karzovnik

Lucas Quesada es otro de los referentes de Cambia Mendoza. Con gran optimismo el senador provincial expresó antes de ejercer su voto que "creo que ha sido una competencia muy buena y sana entre nosotros en el frente, ha habido una buena sintonía cada uno con su impronta y como lo he dicho, pase lo que pase, si me toca ganar seré el que conduciré el proceso a partir de mañana y si me toca perder esta noche iré a saludar al ganador para estar todos juntos por el departamento".

Lucas Quesada

Alejandro Cazabán, del Partido Renovación Federal llegó al Colegio de los Hermanos Maristas alrededor de las 10 y comentó a Diario San Rafael que "lo importante es que sea una jornada democrática. Que la sociedad se exprese, es una gran expectativa, y segundo, hemos hecho un gran esfuerzo en estas PASO departamentales y creemos que la gente debe expresarse con la mayor libertad posible".

Alejandro Cazabán

Lihuen Albornoz Antunez, la precandidata del FIT a intendenta de San Rafael también emitió su voto:

Lihuen Albornoz Antunez, candidata del FIT a intendenta de San Rafael

El precandidato Juan Carlos Llanos del Partido Federal sufragó en la escuela Picallo y se demostró de muy buen humor al manifestar que lo ideal para ellos sería ocupar el tercer lugar. Sin embargo, comentó que éstos son los primero pasos para llegar al objetivo.

Juan Carlos Llanos del Partido Federal

Abel Freidemberg, precandidato de San Rafael, también por el Frente Cambia Mendoza.