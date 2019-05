Marcos Buscaglia: "En las PASO la gente vota con el corazón, pero se revierte en primera vuelta"

El economista Marcos Buscaglia analizó la crisis interna de Cambiemos y el reclamo de Alfredo Cornejo como un "pataleo" en tiempo de negociación. "Por lejos al radicalismo le conviene quedarse en Cambiemos", dijo y a la vez consideró que "si se van, nadie nunca más querrá aliarse con ellos, porque serían un socio poco confiable".

Buscaglia admitió que "los números económicos son malos" y advirtió que "no hay que sorprenderse de que la elección sea difícil". "Pero "no es fácil para nadie", afirmó. "La provincia de Buenos AIres es muy fuerte para Cristina Kirchner pero el resto del país no", analizó Buscaglia en diálogo con el programa "Otra Manera" por MDZ Radio.

También criticó al "peronismo alternativo": "Tiene problemas en su armado porque no maneja la provincia de Buenos Aires".

"Si bien aparece a nivel nacional una demanda por algo alternativo, Roberto Lavagna no levanta en las encuestas", dijo Buscaglia. "El sistema político tan fragmentado hace muy difícil realizar coaliciones políticas en Argentina. No ha habido coaliciones duraderas", repasó.

Sobre los estudios que dan que Cristina puede ganar en primera vuelta, dijo: "Yo lo creo. Sí veo una alta posibilidad de que sea primera en la PASO. Actúa de facto como una especie de primera vuelta. En la primera vuelta la gente vota con el corazón y luego con más conciencia. Además, la gente vota más en la primera vuelta que en las PASO".

Las reformas electorales

"Nosotros sostenemos en el libro (junto a Sergio Berensztein, "Por qué fracasan todos los gobiernos", El Ateneo) que los diputados responden a los gobernadores, y ellos piden plata al gobierno nacional. Entonces se van alternando un montón de políticas que son muy volátiles. En ese marco, el gobierno no avanzó con las reformas políticas que propusimos: el peronismo votó en contra de la Boleta Única. Eso hubiera sido muy importante porque disminuiría el peso de la maquinaria y del voto manejado, el de las estructuras".

Consideró que hay reformas "que se pueden hacer sin un pacto, pero para otras hace falta acuerdos". "Este gobierno -consideró- por ejemplo no ha privatizado y se planteó que podía manejar mejor al Estado. Eso está bien porque no tiene sentido privatizar" por dogma, sino que el gobierno, indicó, "debe demostrar que lo que hace, lo hace bien".