Marcos Peña: "A un presidente no se lo somete a una interna"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló esta noche sobre la interna en Cambiemos, y mostró su disconformidad con los planteos que durante los últimos días llegaron del radicalismo, con la frase "a un presidente no se lo somete a una interna".

"El liderazgo de Macri es incuestionable, no sólo por ser presidente si no por ser uno el impulsor de la creación de la coalición", indicó Peña, respondiendo así a las dudas que expresó, entre otros, el gobernador Alfredo Cornejo, quien no consideró que este fija la candidatura de Macri. "El camino natural es que Macri sea candidato sin internas para revalidar el mandato de cambio que la sociedad le dio hace cuatro años", agregó el jefe de Gabinete, rechazando también la posibilidad de realizar PASO en Cambiemos, una posibilidad que también baraja la UCR.

De todas maneras, reconoció que, a cerca de 60 días del cierre de listas ,"dentro de Cambiemos podremos analizar cualquier alternativa". "Hoy por hoy no hemos visto ningún argumento que nos indique que eso tiene lógica", señaló.

"A un presidente no se lo somete a una interna, más cuando va a revalidar su liderazgo en una elección", indicó después. "Pero entendemos que hay argumentos de quienes creen que sí, y es una discusión abierta", continuó.

El funcionario hizo referencia también a la aparición de Cristina Fernández de Kirchner en el congreso del PJ durante esta semana, y la calificó de "previsible". "Es parte de los esfuerzos de la oposición para organizarse políticamente", remarcó. "No hay que subestimar que existe una porción de la sociedad, a nuestro entender minoritaria, que se identifica con Cristina Kirchner", agregó.