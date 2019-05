Cornejo: "No hay que descartar que Macri no sea candidato"

"Cambiemos quedó chico y se diluyó su poder político", planteó Alfredo Cornejo este miércoles en la AmCham Summit 2019 que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Allí, ratificó la necesidad de ampliar el frente oficialista e incluir a figuras peronistas, y no descartó la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri no sea el candidato de Cambiemos.

Cornejo justificó su planteo inicial diciendo que al oficialismo no le alcanzó el poder político construido para llevar adelante reformas importantes. Cuando le consultaron si María Eugenia Vidal podía ser la candidata presidencial del oficialismo, respondió: "Por supuesto y tantos otros. Una PASO que puede ser Macri compitiendo contra otra figura es una opción, que podría ser un plan A. Por qué no competir en un frente amplio". "No hay que descartar que Macri no sea candidato, creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades", agregó.

Entrevistado por Luis Novaresio, Cornejo justificó su planteo: "El próximo gobierno debe realizar reformas impositiva, previsional y laboral. Tras una eleccion tan dividida, no se pueden llevar a cabo esas reformas. Se requiere un alto consenso.

"Cambiemos solo no puede, se necesita un poder político mayor al que logró construir Macri. Hay que ampliarlo a otras figuras en un programa similar al de 2015", planteó, y disparó: "Tenemos que buscar un jefe de Gabinete que sea apoyado por el Congreso para las reformas de economía que requieren un sólido poder político".

Incluso Cornejo admitió que el frente que plantea podría llevar otro nombre que no sea Cambiemos.

"Esta Corte es única en el mundo, con una mayoría automática de la oposición"

Por otra parte, cuestionó a la Corte Suprema tras la resolución que demora el inicio del primer juicio contra Cristina Kirchner. Durante su presentación en la AmCham Summit 2019, aseguró que el máximo tribunal ha tomado decisiones que han perjudicado al país en materia económica, como el fallo por coparticipación o previsional.

"Esta Corte tiene jueces con antecedentes porque no es la de Menem, que puso a un socio suyo. Pero se está configurando una Corte que es única en el mundo, con una mayoría automática de la oposición", lanzó el gobernador mendocino.