Manuela Castañeira: "Si esperamos hasta 2027, Javier Milei nos vende hasta el agua de las fuentes de la Plaza de Mayo"

Manuela Castañeira es candidata a diputada nacional por el Nuevo MAS en la provincia de Buenos Aires y busca llevar voces del "anticapitalismo feminista" al Congreso de la Nación. En entrevista con MDZ , explicó cómo financiaría su propuesta de llevar el salario mínimo a dos millones de pesos y aseguró que el presidente no debería cumplir su mandato: "Esperar hasta el 2027 podría generar que Javier Milei nos venda hasta el agua de las fuentes de la Plaza de Mayo".

"La Libertad Avanza está en contra de todo lo bueno. ¿Qué tipo de consenso podría haber con ellos, que son unos bufones, misóginos, homo-lesbotransodiantes que les pegan a los jubilados todos los miércoles. Lo que se necesitan son voces del anticapitalismo feminista que se plante contra esos monstruos", enfatizó Castañeira.

Además, la trabajadora no docente responsabilizó al presidente del triple femicidio de Florencio Varela y aseguró que hay "un recrudecimiento de la violencia porque hay una política desde el Estado que la avala". "Yo a la derecha no le cedo nada", sentenció Castañeira, y proclamó: "Es hora del anticapitalismo".

- Tiene una respuesta muy clara, que es organizar a la sociedad en función de las necesidades y no de la ganancia. Ese concepto tan claro, porque todas las extremas derechas -más que anarcocapitalistas, les diría narcocapitalistas- tratan de mercantilizar los vínculos, las personas, el aire, la educación. Cualquier cosa puede ser para comprar y vender. Yo lo que digo es al revés. Esto se lo dije a Milei en un debate bastante álgido que tuvimos en una oportunidad, cuando le dije 'tu economía no tiene sociedad'. Yo quiero organizar una planificación democrática de la economía por parte de los trabajadores para que podamos empezar a hablar de las necesidades de la educación, del tiempo libre, de la alegría, de la libertad. Y primero tenemos que hablar de cosas un poquito más elementales como es el salario mínimo.

- Una de las principales propuestas de tu equipo es partir de un salario mínimo de 2 millones de pesos. ¿Estimaron qué costo fiscal podría tener una medida de esa índole y cómo lo financiarían?

- El salario de $2 millones forma parte de un plan integral con varias fuentes de financiamiento. Primero, el salario indirecto: eliminar el IVA y el impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Quitar el IVA a sectores populares daría un 20% más de ingresos, ya que el salario se destina casi íntegramente al consumo. También hay que retrotraer las tarifas de servicios, que subieron 491% en luz bajo Milei, y lo mismo con transporte y gas. Esto mejora automáticamente los ingresos. Además, proponemos una ley para redistribuir la riqueza, que se concentra cada vez más en los 50 grandes nombres de Argentina. Hay plata, pero en pocos bolsillos. Queremos redistribuirla a favor de la mayoría. Por último, necesitamos crecimiento. Nadie en esta campaña, ni Milei ni el peronismo, tiene un plan claro para esto. Creemos que la riqueza destinada a la deuda externa y el FMI debería invertirse en el país.

- ¿Cuáles son esas leyes que impulsarías para obtener esos recursos de otros sectores?

- Leyes que afectan a la ganancia, a los ricos, que no existen en la Argentina. Estamos hablando de las cerealeras, de los bancos. Si vos le pones un impuesto del 10% a la riqueza a las 50 familias más ricas de la Argentina que en los últimos 4 años aumentaron el 77% de su ganancia, tenés más o menos un punto del PBI, que son todas las leyes que Milei quiere vetar en el Congreso.

- Sí, pero de ahí a solventar un salario mínimo de 2 millones de pesos para toda la población...

- Necesitás hacer un plan de crecimiento, pero está muy buena la pregunta, porque nos obliga a debatir otra cosa. Milei nos tiene en un debate de ajuste, de miseria y de la macro donde se olvida la vivencia cotidiana. Hay que empezar a pensar la economía en función de la sociedad. Si nosotros no podemos discutir economía para tener un salario de 2 millones cuando la canasta básica total en la Argentina que miden los trabajadores del ATE Indec está en 1.900.000 pesos, entonces hablamos de fracaso y distopías. Hablan de economía como si no tuviese política y eso creo que es un error. Este manifiesto tiene un montón de explicaciones económicas, pero tienen que ver con la voluntad y la discusión de a quién le sacás para darle a quién. Con el mileísmo le sacaron a las mayorías sociales, a los trabajadores, a los jubilados, además de pegarles, a las universidades. Yo digo lo contrario. La tienen que pagar los que más se la vienen afanando. Hay un PBI entero fugado en dólar billete. Tenés que prevenir la fuga de divisas y con esa masa de riqueza enfocarla en el salario.

- ¿Con quiénes podrías articular el día de mañana si estás en la Cámara de Diputados para convertir esas propuestas en ley?

-Al Congreso le falta conexión con la sociedad. En este momento la agenda no la puso el Congreso ni las fuerzas políticas, la puso la calle. Discapacidad, jubilados, universidad, salud, Garrahan, todas las leyes tan justas que todos queremos que salgan y que Milei no quiere respetar. En Argentina la política también se vive en las plazas y yo creo que eso tiene que estar ahí adentro. Después, para votar leyes justas, se puede hablar con todo el mundo.

- ¿También con La Libertad Avanza?

- Por favor, La Libertad Avanza está en contra de todo lo bueno. ¿Qué tipo de consenso podría haber con ellos, que son unos bufones, misóginos, homo-lesbotransodiantes que les pegan a los jubilados todos los miércoles. Lo que se necesitan son voces del anticapitalismo feminista que se plante contra esos monstruos. La legalización del aborto vino desde la calle y la trabajamos con un montón de sectores políticos, menos con los odiantes de mujeres.

- ¿Entonces no creés que puede haber convivencia democrática?

- No puede haber convivencia democrática con el Gobierno porque el mileísmo no la plantea. Está incumpliendo la ley ahora. Hay una ley (la emergencia en discapacidad), fue revertido un veto y el gobierno no la aplica. ¿Cómo vas a dialogar con personas que no respetan la voluntad popular y las sucesivas votaciones en el Congreso? Yo creo que lo que la sociedad está pidiendo es alguien que se enfrente al gobierno, que le cante las 40 y que le ponga un límite.

- ¿Y si el Gobierno termina ganando las elecciones?

- Eso está por verse. Estoy recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires y jamás escuché la bronca y el odio que escucho en este momento. Y te preguntan, '¿cómo castigo al gobierno? ¿Cuánto más vamos a aguantar a Milei?' Eso se pregunta la provincia de Buenos Aires y yo tengo una responsabilidad en trasladar esas discusiones que se respiran y que se sienten. Yo creo que esperar hasta el 2027 podría generar que Milei nos venda hasta el agua de las fuentes de la Plaza de Mayo.

- ¿Te parece que Milei no debería terminar su mandato?

- Hay muchos mecanismos que estarían buenos de entrar en discusión desde el Congreso, que están contemplados en la Constitución, como una asamblea constituyente. Es más democrático que un juicio político, porque la llama el Congreso con dos tercios de la Cámara y pone una agenda de qué se tiene que discutir y elige representantes para eso. Iniciaría un proceso de debate sobre temas de fondo de la Argentina, por ejemplo, qué hacer con la deuda, con la educación, la salud, los partidos tradicionales y la representación. Son todos temas que están ahora y que han generado mucho debate de fondo, porque es evidente: fracasó Milei, fracasó Macri, fracasó Alberto Fernández.

- Tanto Macri como Alberto Fernández terminaron sus mandatos en tiempo y forma.

- Te voy a citar una cuestión conceptual de la política que viene de Santo Tomás de Aquino: el derecho a la rebelión al tirano, porque es más importante y más democrática la rebelión que la tiranía. Y vos tenés un presidente que ha fallado con la ley, que ha estafado a la sociedad y hay mecanismos institucionales para ponerle fin a esa tiranía. ¿Por qué no serían democráticos si están contemplados en la Constitución y la sociedad lo quiere? Ganar una presidencia no es un cheque en blanco para rifar al país, para golpear a los jubilados, para generar un discurso de odio sobre las mujeres y las disidencias, para endeudarte sin ningún tipo de control. Fue un voto de confianza y esa confianza se rompió. Hay que generar alternativas para cuidar a la sociedad y para construir un futuro.

- ¿Y cómo te relacionás con ese porcentaje de la población que en mayor o menor medida acompaña al Gobierno en sus políticas?

- La percepción que tengo en la campaña es que la sociedad no quiere saber nada con Milei y que está buscando una alternativa. Y no todo va al peronismo, porque tuvo sus límites. En La Matanza el 40% no tiene cloacas y eso no es de hace dos años, eso es de hace décadas de gobiernos peronistas que no han resuelto problemas de fondo y que han defraudado a un montón de trabajadores y sectores de la juventud. Hay millones de personas que están realmente hartas de tener que elegir entre el mal menor y el voto-castigo. Nuestra campaña se engrosó de voluntarios que salen a llevar las propuestas. Hay muchos sectores que quieren algo nuevo, renovación, que alguien hable de lo que les pasa. Que en este clima también tan misógino lleguen las feministas. Confío en las feministas, en esas mujeres y pibas que se han plantado ya desde hace tiempo ante la derecha y ahí hay un crecimiento enorme de nuestra campaña.

- Retomo ese punto que dijiste. Te escuché decir en una entrevista que Javier Milei era el responsable ideológico del triple crimen de Florencio Varela. ¿Por qué esa alineación directa entre el Gobierno y este hecho aberrante cuando los femicidios lamentablemente ocurren hace muchísimo tiempo?

- Tenemos un presidente que no es nuestro en primer lugar, es el presidente de 'los argentinos de bien'. Desde el primer día que hizo su discurso de espaldas al Congreso, dijo que no era el presidente de las mujeres. Ahí nos invisibilizó automáticamente. Las palabras de odio habilitan la violencia y es lo que estuvimos viendo, que se recrudeció en estos años. El nivel de violencia que se ejerce sobre las mujeres y sobre los cuerpos en el triple femicidio se nota un montón. Vos tenés un presidente que se fue hasta Davos para decir que quería eliminar la figura legal del femicidio con lo que nos costó instalarla. No lo logró porque salimos a la calle y lo pudimos frenar. Si pudiera, lo elimina. Lo mismo que la legalización del aborto.

- Sí, el presidente está en contra de todas las políticas de género, pero según los datos de la Defensoría del Pueblo, en 2024 hubo menos femicidios que en 2023 (295 contra 322). ¿No es un problema más profundo que excede a Javier Milei?

- Por supuesto que el patriarcado es preexistente y, de hecho, Alberto Fernández diciendo que lo había eliminado porque usaba una corbata verde mientras la fajaba a su esposa sin dudas es parte de ese sistema. Lo que nosotras decimos es que hay un recrudecimiento. Esa es la diferencia. Apareció una piba en un aljibe. Ese nivel de violencia que hay sobre los cuerpos no estaba antes. El discurso de odio contra la comunidad LGBT desde el Gobierno que significó no poder andar en la mano con tu novio en la calle porque te pueden pegar. Ese recrudecimiento las mujeres lo respiramos, el ambiente generalizado de violencia es mucho mayor, porque hay una política desde el Estado para avalar esa violencia. Además, hay que ver las contabilizaciones, porque los organismos del Estado que dicen que los feminicidios no existen, ¿qué van a contar? Así como sus números de la pobreza, yo no les creo.

- ¿Hubo desde el progresismo un abandono de ciertas banderas, responsabilizándolas de la derrota ante Milei?

- Es una polémica muy grande que hubo en el feminismo. El gran límite del progresismo y del panperonismo es que fue todo de cartón pintado. Por ejemplo, un Ministerio de la Mujer que no tenía presupuesto. ¿Qué dijo la derecha? Si esto no resuelve nada, no sirve. Permitió a la derecha que nos ataquen al vaciarlo. Si hubiese estado integrado por las organizaciones sociales de los barrios, por las mujeres que son protagonistas en pelearle a las redes de trata y al narco hubiese tenido un valor social mucho más legítimo y reconocido. También estuvo esa discusión sobre si las feministas exagerábamos o no. Para mí no se le puede echar la culpa a las oprimidas que pelean por su libertad de la reacción que esa lucha genera. Muchas de las feministas peronistas les ceden a la derecha y terminan justificándola, no terminan de enfrentarla. Yo a la derecha no le cedo nada. No tienen nada bueno, no acuerdo con nada, no voy a votar nada, no quiero hacer nada, me voy a delimitar y Milei es un asco.

- ¿Y ese enfrentamiento hasta dónde llega? ¿La violencia es un instrumento legítimo o es una línea que no se puede cruzar?

- La violencia la pone el Gobierno, no nosotros. Después tenés la autodefensa y me parece que es muy necesaria porque del otro lado tenés personas que te descalifican, que quieren borrar tu identidad. Además no hay comparación porque estamos hablando de gente que detenta el monopolio represivo del aparato del Estado, que tienen la policía y las armas, pero en este momento estamos haciendo movilizaciones totalmente pacíficas. ¿Qué hay de violencia en ir a la plaza los miércoles con los jubilados de 70 años a decir que quieren una vida digna?

- Me refería a los recientes casos de enfrentamientos entre militantes en los actos de La Libertad Avanza o en las universidades entre agrupaciones estudiantiles.

- Eso es una discusión política. Son todas cosas distintas. Una discusión en una facultad entre las juventudes que dicen 'vos querés cerrar la facultad' y a los gritos te dicen 'andate de acá'...La verdad que con un tipo terraplanista, antivacunas, que no quiere que haya discusión política en la universidad, que haya un pibe que vaya y le grite 'salí de acá', no sé si es violencia. Yo creo que eso es autodefensa. Me enfoco mucho en qué palabra elijo para algo porque tenemos un Gobierno que trata de representarnos de una manera que creo que no lo es y utiliza ese discurso para ejercer violencia. Lo que hay en la universidad son pibes que rechazan las ideas oscurantistas y del resentimiento y anticientíficas. Me parece un acto de valentía.

- ¿Qué le dirías a alguien para que vote al Nuevo Más en la próxima elección?

- El anticapitalismo es una voz válida. Estuvo el peronismo, el radicalismo, la dictadura, el narco-anarco capitalismo. Es hora del anticapitalismo y del feminismo. Yo estoy muy molesta con la lista de Provincia de Buenos Aires que armó el peronismo donde está Juan Grabois, que es pañuelo celeste. Las feministas en serio tenemos ahí una diferencia para hacer en el Congreso. A mí no me tocó nunca, nunca tuve cargo. Vivo de mi laburo. Soy trabajadora no docente en la Universidad Nacional de General San Martín y creo que es un gran momento para que haya nuevas voces que viven las consecuencias del Gobierno en el día a día.