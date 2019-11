Macri quiere reglamentar la transición con un decreto que hablará de la "herencia"

Mauricio Macri prepara un decreto que buscará ordenar la transición con Alberto Fernández, y dejar en claro cuál será la "herencia" que le dejará a su sucesor tras cuatro años de gobierno.

Según publicó Clarín, el decreto fue elaborado por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y en él se plantea que el proceso de traspaso "debe ser ordenado, pacífico, eficiente y transparente para garantizar la continuidad de la acción del Estado".

El texto recuerda que Argentina "no cuenta con una normativa que regule el proceso de traspaso ni con una cultura y práctica de transiciones ordenadas de gobierno". Si bien Macri intentó sacar en el Congreso una ley para regular el traspaso presidencial, la iniciativa quedó congelada en Senadores, por la oposición del bloque justicialista.

Ese proyecto se había gestado tras los problemas que se produjeron en el 2015, durante la salida de Cristina Fernández de Kirchner, quien no se presentó a traspasar los atributos. Según la vicepresidenta electa explicó en su libro Sinceramente, no participó del acto para evitar "una rendición". "Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la 'yegua', la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición", escribió.

En su primer artículo, el nuevo texto indica que "el proceso de transición del gobierno comprende todas aquellas acciones que resulten necesarias para facilitar el cambio de la administración, particularmente, el suministro a las autoridades electas de toda la información sobre el estado de situación del gobierno en miras a favorecer una transición pacífica, ordenada, eficiente y transparente del Poder Ejecutivo"

La transición comenzó con una reunión entre Fernández y Macri

La herencia

Otro de los objetivos que desde el gobierno se plantean conseguir con el decreto, es no dejar "la herencia" a interpretación de Fernández. “Queremos mostrar todos los datos, que son irrefutables”, explicaron fuentes gubernamentales a Clarín.

El texto prevé que sea el jefe de Gabinete Marcos Peña el encargado de poner a disposición del presidente electo la memoria detallada del Estado y reunir la información de las distintas áreas y ministerios.

En la lista que se entregará figurará lo siguiente: