La funcionaria de Cornejo que le marcó la cancha a Esteban Allasino por una obra en Luján

Desde hace algunas semanas se están llevando a cabo obras en Luján de Cuyo para la construcción de un nuevo puente sobre el río Mendoza que conectará la ruta 15 (continuación de calle San Martín) y que se levantará al lado del "viejo puente", que quedará a futuro como un paso para peatones y ciclistas.

La obra la está llevando adelante la empresa Vialmani, con un presupuesto que asciende a los U$S 16,42 millones que saldrá de los fondos del resarcimiento, y es esperada por vecinos de Luján de Cuyo, ya que con el puente nuevo evitará que los micros del transporte público de pasajeros deban desviarse hasta el Acceso Sur para comunicar la comuna hacia el sur y norte del río Mendoza (por las condiciones del puente viejo, no pueden transitar vehículos pesados).

Hasta ahí, todo bien. Pero lo que ocurrió en las últimas horas en redes sociales fue un "pase de facturas" de parte de la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, al intendente de Luján, Esteban Allasino, quien este miércoles posteó un video en sus redes sociales haciendo mención de los beneficios que traerá el nuevo puente dentro del departamento.

En este caso, Baduí le recriminó al intendente que no hizo mención a que los recursos saldrán de las arcas provinciales, particularmente de los U$S 1.023 millones que ha dispuesto la provincia en gastos de capital a lo largo y ancho de Mendoza.

"Vale decir que la obra es 100% del gobierno provincial", dijo Baduí, ante el "olvido" de Allasino, intendente del PRO que volvió a estar en alianza con el Frente Cambia Mendoza.

Ante una contestación de un usuario, quien dijo que la obra está "gestionada por el intentente de Luján", Baduí contestó que no es así: "De ninguna manera. Proyectado, licitado y ejecutado por Vialidad Provincial. Por supuesto, nos encanta que a Esteban le guste la obra. La obra se financia con fondos del resarcimiento", resaltó.

Marité Baduí, Natalio Mema y Esteban Allasino. Prensa Gobierno

Hasta el momento, Allasino no ha respondido el mensaje, pero seguramente ya lo leyó.

El puente de la ruta 15 en Luján

Como ya resaltó MDZ en abril, la estructura que se está construyendo será considerablemente más grande que el puente actual. Tendrá el doble de ancho y contará con una calzada de doble vía para mejorar la circulación en ambos sentidos. La inversión total de la obra asciende a $11.588.000.000 y se financia con el Fondo del Resarcimiento.

Además, incluirá banquinas, señalización horizontal y vertical, y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido. La estructura estará preparada para soportar todo tipo de vehículos, lo que representa un cambio importante en la dinámica del transporte en la zona.

El puente existente, que tiene casi 130 años de historia, no será demolido. Se conservará como paso peatonal, manteniendo su valor patrimonial dentro del departamento. Actualmente, por esa estructura no pueden circular vehículos pesados, lo que obliga a desviar el tránsito hacia la Ruta Nacional 40.

Con la nueva obra terminada, se espera reducir esa dependencia y mejorar la conexión directa entre el norte y el sur de Luján. El objetivo es optimizar la movilidad y acortar tiempos de traslado.