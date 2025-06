La Casa Rosada palpita la condena contra Cristina Kirchner y evalúa cambiar al candidato por la Tercera Sección

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo", desafió la jefa del PJ Nacional durante un acto en Corrientes este sábado, en la previa del posible fallo.

Ricardo Lorenzetti.jpg Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema que Cristina Fernández de Kirchner recusó bajo acusaciones de parcialidad en su contra. NA

Los escenarios que analiza Casa Rosada

En Casa Rosada analizan el escenario con todos sus claroscuros. Por un lado, reconocen que la foto de la expresidenta detenida irá acompañada de una "victimización" de Fernández de Kirchner que facilitaría el ordenamiento de un peronismo unificado, con la interna entre Axel Kicillof y su madre política resuelta por la vía judicial.

Además, el Gobierno perdería su principal eje polarizador que tanto le rindió en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires: "kirchnerismo o libertad". Con la líder de la fuerza opositora fuera del juego, la amenaza de su regreso pierde su efecto aglutinador para encolumnar a todas las corrientes del campo antikirchnerista detrás de la bandera libertaria.

Por otro lado, un alto funcionario del Ejecutivo admitió en diálogo con este diario que la prohibición de la candidatura de Fernández de Kirchner beneficia a La Libertad Avanza al dejar fuera de competencia a la única candidata de la oposición con potencia electoral. Como ha ocurrido en el pasado, la ideóloga del Frente de Todos podría elegir a un delfín para competir en su nombre, pero en Balcarce 50 desestiman que esa figura pueda arrastrar el mismo caudal de votos.

Cristina Fernández de Kirchner no irá a Comodoro Py Foto: NA De ratificarse la condena, Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir 6 años de prisión y quedará inhabilitada a la perpetuidad para ejercer cargos públicos. NA

Cambio de estrategia en la tercera sección

Ese contexto podría modificar toda la estrategia del armado electoral que viene elaborando con sumo cuidado Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, donde hasta el momento "pica en punta el perfil de Doña Rosa", en referencia a la posibilidad de recurrir a una figura alejada de la política con un prontuario incuestionable para competir contra la máxima referente del kirchnerismo en su propio territorio.

La interpretación de quién representa mejor ese emblema varía según el sector del Gobierno, dadas las conocidas diferencias entre el armado de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense y principal armador de Karina Milei en la provincia, y Las Fuerzas del Cielo que responden al asesor Santiago Caputo.

En el ala de los celestiales, privilegiaban la opción de buscar un paladín joven, de historial intachable y que fuera un fiel representante de las ideas de Javier Milei. Los nombres bien considerados que cumplen esas características son el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien antes fue jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados de la Provincia; su sucesor en el cargo, Agustín Romo, o incluso influencers vinculados al ecosistema de las redes sociales.

Las Fuerzas del Cielo realizan un acto en el Conurbano Foto: NA El Gordo Dan, Nahuel Sotelo y Agustín Romo, algunos de los nombres fuertes de Las Fuerzas del Cielo que se especulan como posibilidades para competir por la tercera sección electoral, en caso de tener que enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner. NA

En esa categoría entra Daniel Parisini, alias 'El Gordo Dan', que en el programa de streaming que conduce proclamó que él "le ganaría caminando" a Cristina Kirchner, aunque el médico genetista es nacido en Santiago del Estero y vive en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no es la opción natural para competir en tierras bonaerenses.

Otro nombre que se barajó para medirlo frente a la expresidenta fue el de Iñaki Gutiérrez, el joven que maneja el TikTok de Javier Milei, además de ser íntimo amigo del economista libertario. “A una señora mayor, comunista y condenada hay que ponerle enfrente un pibe, libertario, irreprochable. La elección más fácil de la historia”, fue el posteo de una cuenta conocida por reflejar transparentemente el pensamiento de Santiago Caputo, tras conocerse la candidatura de Cristina Kirchner.

Guardar el poder de fuego para octubre

Sin embargo, si la exmandataria finalmente no puede jugar, en Casa Rosada anticipan que La Libertad Avanza podría reemplazar a su candidato promesa por una figura menos interesante, con el objetivo de reservarse todo el poder de fuego electoral para las nacionales de octubre, el verdadero foco del oficialismo, con miras a obtener la mayor cantidad de bancas en el Congreso de la Nación.

Captura de pantalla 2025-06-09 154233.png La convocatoria de Cristina Fernández de Kirchner a la sede del PJ Nacional. Captura (X)

Mientras tanto, Sebastián Pareja planifica entre este lunes y martes una nueva reunión con su par bonaerense, Cristian Ritondo, para continuar diagramando la estrategia electoral de la aún sin nombre alianza electoral.

Del otro lado del espectro ideológico, todo el peronismo acudirá en masa esta tarde a la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu por convocatoria de la propia Cristina Fernández de Kirchner, que encabezará desde las 17 un homenaje a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez, fecha que se conmemora como el Día de la Resistencia Peronista.

Además, varios sindicatos históricamente ligados al peronismo, entre ellos la Asociación Bancaria, la UOM y ATE, ya amenazaron con un paro nacional de confirmarse la condena contra Cristina Kirchner que denuncian como una "persecución política". De ocurrir, el fallo de la Corte podría lograr lo que la expresidenta no pudo por sí sola: mostrar un frente unificado del peronismo para pararse frente al Gobierno de Javier Milei.