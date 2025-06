Cristina habló de su posible detención: "Hay que estar atentos a que me metan presa"

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo", expresó.

A su vez, la expresidenta expresó: “No se dan cuenta que en definitiva lo que nunca van a poder evitar que vuelva el pueblo, que tiene una identidad e historia en Argentina y que hay una clase media que quiere vivir mejor”.

Cristina Kirchner junto a su candidato a gobernador en Corrientes

“Creo que en el fondo profundo los que tienen miedo son ellos”, afirmó CFK, quien agregó: “Solo la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera. Todas las veces que los argentinos vivieron bien no fue por mérito de ningún gobernador, sino por un proyecto nacional. A ver si se avivan gilés de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional”.

Sobre la economía, la titular del Instituto Patria comentó: “Lo que nunca me van a perdonar es los niveles más bajo de desempleo y la participación más alta de los trabajadores en el PBI. Pagarle al Fondo para que no nos digan como tiren que ser la política económica del país. Que no me corran con el superávit. Tuvimos superávit fiscal hasta 2008, hasta que se cayó el mundo”.

“Hay muchos que se hacen los giles, además de la crisis del campo. Se cayó el mundo y nunca se terminó de recuperar la economía. Cuéntenla completa, fueron 12 años y medios donde la gente llegaba a fin de mes y podía ahorrar. Vivían en un país mejor. No era Disney, pero era un país y un cachito mejor”, sumó.

Sobre el Gobierno que encabezó Alberto Fernández y ella, reconoció que “no se estuvo a la altura”, pero recalcó que ocurrió “una aventura personal” por parte del expresidente. “Ellos creen que en el 19 volvió Cristina, pero no entienden nada. Son vivos, pero como son gorilas no entienden. En el 19 no volvió Cristina, volvió el pueblo que quería una vida mejor, mejores salarios, volver a tener esperanza”, completó.