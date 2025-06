Sindicatos amenazan con un paro nacional en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Kirchner tampoco dejó de aprovechar la historia peronista en esta semana. Este lunes también asistirá por la tarde a un evento en la sede del Partido Justicialista Nacional. Lo hará para conmemorar los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez y, por lo tanto, el "Día de la Resistencia Peronista". La convocatoria hecha por X no deja de ser un intento por recalcar la idea de una "persecución política" contra ella y el peronismo.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, Daniel Catalano fue uno de los más contundentes con sus declaraciones. "No va a ser en silencio. No va a ser sin resistencia", declaró. Esto lo hizo en un comunicado difundido en X y titulado "Con Cristina no se jode". "El operativo de venganza contra Cristina está en marcha", afirma allí.

Daniel Catalano El secretario general de ATE Capital realizó su dura amenaza desde las redes sociales del sindicato Foto: ATE Capital Daniel Catalano. Foto: ATE Capital

Desde La Bancaria también emitieron un comunicado llamado "La Democracia está en peligro". "No solo buscan proscribir a quien puede ganarle a Milei, no solo buscan encarcelar a Cristina, buscan encarcelar las políticas que favorecen al pueblo", afirman. También, llaman a estar "alertas y movilizados".

Sergio Palazzo Foto: Twitter Sergio Palazzo Sergio Palazzo, dirigente de La Bancaria. Foto: Twitter Sergio Palazzo

El resto de los sindicatos tuvieron declaraciones similares, como SMATA, desde el cual Mario Manrique habló de una "proscripción de la voluntad popular". Se espera que este lunes, desde Matheu 130, los sindicatos salgan con un mensaje unificado en coordinación con la dirigencia nacional del partido en una muestra de unidad.