Cristina Fernández de Kirchner desafía a Axel Kicillof en su futuro político y a la Corte obligándola a decidir

Cristina Fernández de Kirchner tomó la centralidad política de acá hasta que la Corte Suprema decida qué pasará con su libertad personal y su posibilidad o no para participar de las próximas elecciones. Pase lo que pase, hasta las elecciones, y en caso de ser electa, de lo único que se hablará en Provincia es sobre su presencia y eso afectará, directamente, a Axel Kicillof .

La reaparición de la ex presidenta será hoy a la tarde en la sede de Matheu en una reunión que tiene como objetivo recordar a los fusilados de José León Suárez de 1956. El sábado había estado en Corrientes luego que, hace justamente una semana, anunciara que iba a competir como primera candidata a diputada provincial en la Tercera Sección Electoral.

La semana pasada, "El Orfebre", un conocido dirigente peronista de la Primera Sección Electoral, le confesó a MDZ . "Pregúntale a un pibe o no tan pibe qué significa el peronismo y qué soluciones le puede dar hoy". Resignado, cree que será muy difícil convencer a la gente para que vaya a votar porque "tampoco se entiende bien qué se vota. Cómo se explica que no está Cristina en nuestro territorio, que tendrán que volver a votar en octubre. Toda una locura".

"Una vez más el joven Juan llama la atención sin miramientos, poniendo en riesgo a decenas de jóvenes militantes que creen en una causa inventada, sin razón ni motivo, con un fundamento que huele a naftalina: 'recuperar' una casa en la cual vivieron Juan y Eva Perón. Con escasa capacidad de representación social y mucho menos electoral, la desesperación por no pasar desapercibido lo llevan al joven a una nueva aventura", indicó.

Otro dirigente cercano a ese mundo, el exdiputado nacional Leonardo Grosso, se ilusiona con la posible unidad porque "la política ordena al peronismo, pero la situación social mucho más, porque todo está peor. Hay que proponerle solo una alternativa, ni dos ni tres, con discusiones internas y no por la tele", explicó al tiempo que aceptó que "por nuestro fracaso hace dos años tenemos este gobierno".

De a poco, sin decirlo, empiezan a retomar ideas que fracasaron durante la anterior unidad, que para muchos no es más que una lista única. O única alternativa, sin variedades y con rencores escondidos. Conceptos como "la gente nos pide que nos juntemos porque no entiende por qué se pelearon Cristina y Axel" o porque "no saben cómo hacer en los barrios ante la desaparición de los merenderos, los comedores y el avance narco" rearman el concepto de "volver mejores 2".

Los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaron el pedido de "cambio de identidad" en el DNI Foto: NA Los integrantes de la Corte que más jaquearon la intención política de Cristina Kirchner. Esta semana, Rosenkratz, Rosatti y Lorenzetti podrían confirmar las condenas en su contra.

"Reitero. Este gobierno existe y puede hacer un montón de las cosas que hace por nuestra culpa, por nuestro fracaso. Pero quiero aclararte algo. Con todo lo malo que fue aquello, fue mucho mejor que esto. Aquel gobierno quería a las industrias y estos quieren a la patria financiera. Defendimos la salud y la educación y estos quieren cerrar todo, con motosierra incluida", dijo Grosso, para quien este gobierno "es cruel, sínico y ataca a los discapacitados, a los maestros y a cualquiera que le dice algo, como los periodistas que a nosotros también nos criticaban".

Ahí aparece el nuevo debate. Porque ya en campaña, muchos peronistas daban muestra de lo vacío que estaba el discurso del "Estado Presente". Juan Zabaleta, en su campaña para intendente, recorría escuelas y hospitales exigiéndose a sí mismo mayores y mejores respuestas que las que le estaban dando en aquel momento. El ex intendente fingía ser un padre o un paciente esperando por el supuesto buen servicio estatal.

Los adolescentes fueron los mayores perdedores de la cuarentena eterna impulsada por el gobernador Kicillof y su siempre alarmista y agraviante exministro de Salud, Daniel Gollán. Por eso no es extraño que sean los que más apoyan los supuestos vientos de libertad que se mezclan hasta desaparecer con la mala educación y la incordia, algo que a los jóvenes les atrae mucho más que el orden y el progreso.

Reincorporando, aunque sin nombrar, la idea de "volveremos mejores", Grosso destacó a Cristina Fernández de Kirchner porque "está proponiendo discusiones nuevas" aunque su hijo Máximo esté en contra de la canción novedosa que propone el gobernador. "Tenemos que generar una nueva estatalidad, pagándole mejor a los policías, maestros y médicos. Dando servicios de calidad y algunas cosas dejándolas para que las maneje la actividad privada". A diferencia del pasado, donde prometían que entre Alberto Fernández y Sergio Massa iban a obligar a Cristina a cuidar a sus nietos, ahora es ella los que los lleva, de nuevo, a cuesta.

Y esta es la gran pelea interna que tiene el nonato kicillofismo. Qué hacer con la unidad con semejante costo. Ella dominante, advierten, se transformará en una lápida para cualquiera que no sea propio y el Movimiento Derecho al Futuro podrá esfumarse mucho más rápido de lo que pocos vaticinaron.

Quizás por eso en la Casa de Gobierno bonaerense y en la mayoría de los intendentes que quieren que Kicillof termine conduciendo la agenda política del peronismo del mañana no harán demasiado ruido si la Corte Suprema la obliga a quedarse a la ex presidenta, con una pulsera, en el domicilio que disponga.