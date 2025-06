El kirchnerismo convocó a una cumbre urgente por la situación judicial de Cristina Kirchner

Días atrás, la Corte Suprema rechazó in limine por unanimidad la recusación presentada por la defensa de Cristina Kirchner, por considerar que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carece de fundamentos jurídicos suficientes. "El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley", subrayó el máximo tribunal. También remarcó que la defensa no ofreció pruebas para sostener las acusaciones ni invocó causal específica prevista por el Código Procesal Penal.

La frase de la propia Cristina Kirchner sobre su situación judicial

Cabe destacar que la propia Cristina Fernández de Kirchner se refirió este sábado a su situación judicial durante un acto de campaña en Corrientes. En esa ocasión, al lanzar la candidatura a gobernador de Martín "Tincho" Ascúa, la exmandataria pidió "estar atentos" ante la posibilidad de que la "metan presa". En un tono desafiante, expresó: "Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo".