"Reactivaron el club del helicóptero", el Gobierno acusó al kirchnerismo por la marcha frente al Congreso

“ El kirchnerismo reactivó el Club del Helicóptero . En el Congreso y en la calle. Quieren quebrar el equilibrio fiscal y la paz social para que vuelva el caos. No les importan los resultados electorales. Golpistas y anti-democráticos...”, agregó.

El reposteo de Javier Milei

Uno de los distintos posteos del presidente en redes sociales.jpg

“El colectivo feminista ahora marcha junto a discapacitados a pesar de que hace pocos años empapelaba las calles del Congreso con carteles que decían "#AbortoLegal por si sale con síndrome de down", es otro de los retuit de Milei, en este caso viralizando un posteo de un medio libertario.

“Vergonzosa utilización que hace esta mujer de la situación de su hija. Su reclamo, que puede ser justo, pierde total legitimidad. Armaron una marcha golpista desde la peor miserabilidad, patrocinada por la Izquierda y el peronkirchnerismo. El Gobierno, agradecido”, es otro de los comentarios que comparte el presidente.

En diálogo con MDZ, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que los proyectos sobre jubilaciones, discapacidad y el resto del temario son “parches” y “es un problema que tiene muchísimo tiempo”. Acerca de la marcha frente al Congreso señaló que “buscan generar descontento en la sociedad”.

“El mensaje de fondo es que, para solucionar el problema previsional, primero hay que hacer que crezca la economía y que haya mucho más trabajadores en el sector formal que aporten, porque, si no, no es sostenible. Son más de 12.000 millones de dólares, impagables. Y no se puede afrontar. Es imposible. Podría llegar a ser un alivio por un poquito de tiempo, para que después estén cada vez peores. Ya los argentinos lo saben, son 30 años de fracaso”, agregó.