Los tres planteos del kirchnerismo a los intendentes, tras la tregua del Congreso

Más allá que haya habido una tregua entre los sectores en pugna, aún el debate entre los sectores no se ha terminado. De hecho, no hubo foto de unidad, en un evento que sirvió de igual forma al presidente del PJ, Emir Félix, para mostrar "músculo" interno con una foto junto a todos los intendentes peronistas (salvo Celso Jaque, quien se encuentra en Austria).

Por un lado, señaló que siguen considerando que es "importante avanzar sobre un acuerdo del no desdoblamiento" por parte de los intendentes peronistas. El tema se puso sobre la mesa chica de la discusión, y si bien se sometió a votación, no hubo acompañamiento de la mayoría de los congresales.

"Se aprobó apoyar la decisión que quiera tomar cada intendente", señalaron desde la conducción del PJ a MDZ Online.

Por otro lado, Uceda indicó que les parece también necesario "el respeto a la conducción nacional de la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner", de la cual generalmente no ha habido ningún tipo de declaraciones al respecto o de incluso apoyo por parte del peronismo mendocino, en términos al menos institucionales.

Y por último, dijo la exlegisladora que debe ser "fundamental" para el partido "asumirnos como la oposición que debe tener el gobierno de Cornejo y de Milei en la provincia". sostuvo.

El Congreso partidario del PJ se realizó en la sede de UPCN El Congreso partidario del PJ se realizó en la sede de UPCN Maru Mena / MDZ

Sobre el peronismo en términos generales y la relación entre los sectores, admitió que "claramente hay diferencias y claramente tenemos modos de ver nuestro rol en la sociedad".

"La sociedad nos votó para ser oposición. Entendemos que no está sucediendo o no de la manera que entendemos que tiene que ser, con más contundencia (ndr: esa oposición a Cornejo), pero creemos que hay tiempo y hay instancias para poder llegar a una resolución, a una conclusión, siempre que discutamos con honestidad, sin off the record y de cara a lo que nuestros afiliados y todo aquel que se sienta representado por el justicialismo está necesitando", afirmó Uceda.

Y agregó: "La unidad es siempre el objetivo, pero unidad que nos sirva para volver a construir una mayoría social que represente los intereses que el justicialismo siempre representó; y esa unidad se construye, según lo que nosotros creemos, convirtiéndonos en la verdadera oposición a Cornejo y a Milei y entendiendo que los mendocinos no van a votar a un 'parecido' si tienen a un 'original'".

Rol de oposición del peronismo

"Nuestro rol socialmente hoy es levantar la voz por lo que le están pasando muy mal. No le es ajeno a nadie que la provincia de Mendoza, dentro de un contexto muy difícil, es una de las provincias que peores salarios tiene, que tarifas más caras tiene, vivir en la provincia es muy difícil. Si estamos todos de acuerdo, la Seguridad ya hoy es un tema que nos agobia a todos y bueno, es lo que nosotros pretendemos, que el justicialismo discuta estas cosas de cara a Cornejo como oposición", planteó.

Estos mismos temas también han sido marcados anteriormente por Fernández Sagasti, quien ha sostenido que el peronismo está "muy callado" en la Legislatura "sobre todo lo que está pasando en Mendoza".

De igual forma, Uceda indicó que estuvieron conformes con las internas abiertas como método de selección de los candidatos a legislador para estas elecciones.

"Había algunas modificaciones que nos parecían que hacían del Partido Justicialista un partido más chico, cerrado, de las cuales no estábamos de acuerdo. Pero entablamos diálogo y estamos convencidos de que lo que se ha logrado es una herramienta que va a permitir la participación y la representación de los afiliados y de todo aquel que se sienta representado por el Partido Justicialista", indicó.