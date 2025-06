Se olvidó de Alberto: así es el spot con el que Cristina Fernández de Kirchner lanzó su candidatura

"¿Diputada? sí, diputada. porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades, porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande", arremete el spot, en respuesta a las posibles impugnaciones que podría recibir por competir por un cargo menor como una banca en la Legislatura bonaerense.

Lo que se juega el peronismo

Sin embargo, la expresidenta anticipó este lunes que las elecciones locales del 7 de septiembre serán claves con el argumento de que una derrota del peronismo en su propio bastión podría generar un efecto contagio hacia las nacionales de octubre y al resto de las provincias. En ese sentido, su nominación buscará confrontar directamente contra el Gobierno nacional.

Así lo adelanta el spot, que asegura: "Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye". Las imágenes continúan con el líder libertario levantando la motosierra, en contraposición a la imagen de la expresidenta abrazando a sus seguidores.

"No es por ella. No lo hace por ambición, lo hace por los que no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aun sueñan con un país justo. Es por vos, y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado, con lucha, con corazón, con vos", finaliza el anuncio.