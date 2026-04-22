Juicios laborales: la buena noticia para Mendoza, a contramano del país

En ese sentido, la provincia queda posicionada junto a Córdoba que registró 8,9% de menor cantidad de juicios, entre las dos provincias que lograron una tendencia a tener menos demandas laborales que el año anterior.

La ley de reforma laboral, - modernización laboral, para utilizar la expresión precisa de la ley,- prometía entre otros logros, bajar la cantidad de juicios. El informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, marca lo contrario.

La tendencia creciente se consolida al observar el acumulado de los últimos doce meses, que alcanza los 135.000 casos. Este flujo constante de aproximadamente 11.000 demandas mensuales ha llevado a la UART a proyectar un escenario complejo para el cierre de este año.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor aumento entre las provincias más pobladas, con una suba interanual del 27,5% en marzo. A nivel país, en tanto, entre enero y marzo ingresaron 26.697 nuevos expedientes, una cifra significativa si se tiene en cuenta que enero es un mes de feria judicial.

En tanto que la Provincia de Buenos Aires registró 4.903 juicios en marzo y un acumulado trimestral de 10.612 casos. Aunque tuvo una baja respecto a febrero, muestra un incremento del 9,9% en comparación con marzo de 2025.

La tendencia de Mendoza a la baja significativa

Mendoza, en tanto, presenta una línea descendente con 735 juicios mensuales. Registró una baja del 4,9% interanual y una caída del 12,7% en el total trimestral en comparación con 2025.

Al igual que Mendoza, Córdoba muestra una baja en la litigiosidad con 719 demandas en el mes. Esto significa una reducción del 8,4% contra marzo del año pasado y del 8,9% en el acumulado de enero-marzo.

Las causas de los juicios laborales

El informe sostiene que para las aseguradoras, el problema tiene su origen en un incumplimiento judicial sostenido: la mayoría de las Cortes Supremas provinciales todavía no han conformado los Cuerpos Médicos Forenses previstos por la ley para intervenir en las pericias en casos controvertidos.

Esta omisión mantiene la incertidumbre en la determinación de las incapacidades y termina alimentando la llamada industria del juicio, dice el escrito de las aseguradoras. En la práctica, el sistema continúa apoyándose en peritos “de lista”, cuyo trabajo es objeto de cuestionamientos por la falta de criterios uniformes, lo que abre una brecha entre las incapacidades efectivas y las que finalmente se establecen en sede judicial.

Por lo tanto, de acuerdo a esta lectura, la Justicia mendocina y la de Córdoba si tendrían mayor cumplimiento en las condiciones que prevé la ley.