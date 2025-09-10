Javier Milei vuelve a reunir al Gabinete en medio de fuertes presiones de propios y ajenos

En medio de la mayor crisis política del Gobierno desde el comienzo de su gestión, Javier Milei vuelve a reunirse con sus ministros en Casa Rosada ante los crecientes reclamos de la tropa propia y de los gobernadores.

En un intento de dar un mensaje de control y gestión frente a la crisis, el presidente Javier Milei vuelve a reunir a su Gabinete este miércoles en la Casa Rosada. El nuevo cónclave se desarrollará en medio de las fuertes presiones de las tribus internas, la militancia digital y de los goberndores, que reclaman una muestra de voluntad de cambio de parte del Gobierno tras la durísima derrota en la provincia de Buenos Aires.

Por tercer día consecutivo, Milei abandonó su cuartel habitual en la Quinta de Olivos y llegó a Balcarce 50 antes de las 9 para encabezar una nueva reunión con la cúpula de su Gobierno. El lunes, luego del cachetazo de las urnas, el libertario convocó a dos encuentros de urgencia con sus ministros, uno por la mañana y otro por la tarde. Allí, según cuentan, el presidente llegó dispuesto a ejecutar cambios en la gestión política, pero esa determinación se diluyó con el paso de las horas.

Finalmente, el Gobierno descartó alterar la composición del Gabinete y se limitó a anunciar la conformación de una nueva mesa política nacional y otra bonaerense como nuevos esquemas para la toma de decisiones. En los papeles, son mecanismos ya utilizados por el Ejecutivo en el pasado reciente, por lo que tanto dentro como fuera del oficialismo el anuncio fue recibido con una mezcla de decepción e indiferencia.

En ese sentido, la mayor novedad fue la reaparición de Milei en una mesa política -algo que el año pasado se ensayó durante un mes y medio- y la salida de Eduardo 'Lule' Menem, mano derecha de Karina y uno de los principales señalados por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ambos instrumentos políticos tuvieron su estreno este martes. El primero, integrado por el presidente, su hermana Karina, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Martín Menem, Patricia Bullrich, y Manuel Adorni, se limitó a ratificar el rumbo de la gestión a pesar de los "ataques de los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio".