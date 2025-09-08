"El Gobierno está paralizado": Maximiliano Pullaro lanzó duras críticas tras las elecciones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a marcar distancia con el rumbo de la gestión nacional y lanzó un fuerte mensaje político en sus redes sociales. Lo hizo a través de un mensaje en su perfil de X, donde el mandatario provincial planteó que “la gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, en una clara crítica al presidente Javier Milei.

En esa línea, Pullaro remarcó la necesidad de dejar atrás una etapa que, según él, estuvo marcada por promesas incumplidas y resultados negativos. “Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”, expresó.

Maximiliano Pullaro Cuenta de X @maxipullaro

Pullaro y la proyección de Provincias Unidas El mandatario santafesino también puso el foco en la construcción de un nuevo horizonte político. “Y plantarse de cara al futuro, proponiendo una nueva alternativa. Una mejor opción para todos los argentinos”, escribió en su publicación, dejando entrever su intención de consolidar un espacio competitivo a nivel nacional.

En ese marco, subrayó el rol de Provincias Unidas, el frente que integra junto a otros gobernadores de la región centro y del norte del país. “Desde Provincias Unidas sabemos cómo. Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad”, señaló Pullaro.