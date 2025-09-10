Javier Milei lanzó la Mesa Federal y nombró a Lisandro Catalán como ministro del Interior

El presidente Javier Milei constituyó este miércoles la Mesa Federal y relanzó el Ministerio del Interior para recuperar el diálogo con los gobernadores "afines". Quedó a cargo de la nueva cartera el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán , mano derecha de Guillermo Francos.

"Siguiendo las instrucciones del presidente Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", anunció Guillermo Francos en la previa de una nueva reunión de Gabinete.