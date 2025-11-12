Javier Milei reúne a su nueva mesa chica y al Gabinete tras el tira y afloje por el desmembramiento de Interior

El presidente Javier Milei reúne por segunda vez a su nuevo Gabinete y a su nueva mesa política tras la disputa por las áreas del Ministerio del Interior. Marcha atrás con el Renaper y una incógnita hacia adelante sobre la cartera.

Mañana de mucho movimiento en la Casa Rosada producto de la doble cumbre política que convocó el presidente Javier Milei para este miércoles en medio de los ruidosos cambios en el organigrama de los Ministerios. Además de una nueva reunión con su actualizado Gabinete, el libertario estrenará la nueva composición de su mesa política con la incorporación del ministro del Interior, Diego Santilli, que viene de sufrir una desarticulación de su recién estrenada cartera.

El primer encuentro de la jornada inició a las 9.30 con la presencia de la mesa chica del presidente -instrumento que reestableció tras la derrota en las legislativas bonaerenses de septiembre-, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la última incorporación, el ministro del Interior, Diego Santilli.

Una hora después, sucederá la secuela ampliada en el Salón Eva Perón con la participación de los ministros y secretarios de la Presidencia restantes. Se trata de la segunda reunión del nuevo Gabinete tras el desembarco de Santilli y Adorni en sus nuevas funciones. El lunes pasado, el presidente había estrenado el equipo para plantear los lineamientos para la nueva etapa de la gestión, con la ley de Presupuesto 2026 y las reformas prioritarias en la mira: la tributaria, la laboral y la del código penal.

Esa será la agenda que llevará el Gobierno a las sesiones extraordinarias en el Parlamento, donde según pudo saber MDZ, se discutirá la ley de leyes en diciembre junto con el proyecto de Inocencia fiscal, mientras que las reformas restantes se tratarán en un segundo round previsto para febrero.